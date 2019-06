Canadá prohibirá el cautiverio de ballenas, delfines y marsopas

Canadá ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe el cautiverio de ballenas, delfines y marsopas para fines de entretenimiento, así como el comercio o la cría de cetáceos. Esta iniciativa legislativa, esperada desde hace tiempo por las organizaciones de protección animal y científicos, ha sido respaldada por la Cámara de los Comunes del país.



El proyecto de ley, llamado 'Free Willy' ('liberad a Willy') en referencia a la famosa película de 1993, eliminará de forma gradual la práctica de mantener a cetáceos (ballenas, delfines y marsopas) en acuarios, parques de atracciones y cualquier otro centro acuático. A excepción de los animales demasiado ancianos que ya se encuentran en varias instalaciones de este país.



El Partido Verde de Canadá, impulsores de este proyecto de ley, no han tardado en celebrar la noticia en las redes sociales. "Estos inteligentes y sociales mamíferos podrán ahora vivir donde les corresponde: en el océano", publicaron.





#Breaking : When we work together, good things happen. This is a combined effort from @ElizabethMay , Senators Moore and Sinclaire, key Liberal and NDP MPs, NGOs, marine scientists and everyday people across Canada. #FreeWilly pic.twitter.com/RRPB91tT9y

An honour to work with amazing group of people and NGO's. Thank you for this is a historic collaboration! Thank you to all the Humane Societies and SPCAs across Canada that come together to make up Humane Canada and have worked hard on this Bill for many years! pic.twitter.com/91WqjwP1gQ