Un helicóptero se estrella en la Séptima Avenida de Nueva York

Un helicóptero se ha estrellado este lunes en Nueva York, concretamente en la Séptima Avenida de la isla de Manhattan, según ha informado el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).



"Bomberos del FDNY están trabajando en el 787 de la Séptima Avenida de Manhattan, donde se ha estrellado un helicóptero", ha explicado el Departamento de Bomberos en su cuenta oficial de Twitter.



El incidente ha ocurrido poco después de las 14.00 horas (20.00, hora peninsular española) y al parecer hay un herido.



El Ayuntamiento ha emitido una alerta advirtiendo de la posibilidad de cierre de calles y de la presencia de personal de los servicios de emergencia en la Séptima Avenida y la calle 51 Oeste.





Watching NYPD/NYFD respond to the incident at 787 7th Ave pic.twitter.com/naaYrx1D0K