Muere el piloto de un helicóptero al estrellarse cuando aterrizaba de emergencia en una azotea de Manhattan

Una persona murió este lunes al estrellarse un helicóptero mientras realizaba un aterrizaje forzoso en una azotea de un rascacielos de Manhattan, cerca de Times Square, en Nueva York, confirmó el Departamento de Bomberos de la Ciudad.



El Departamento de Policía de Nueva York informó de que el suceso tuvo lugar a las 13.43 hora local (17.43 GMT) a la altura del número 787 de la séptima avenida, con la calle 51, provocando un incendio en la azotea que ya fue extinguido, aunque se pudo apreciar una importante columna de humo.





#FDNY members remain on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash onto building. The fire has been extinguished. There is currently one fatality reported.

Las fotografías del accidente del helicóptero en Manhattan. REUTERS

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.