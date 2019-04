May pide una extensión del 'Brexit' hasta el 30 de junio

La primera ministra británica, Theresa May, ha escrito al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para solicitarle una prórroga del "brexit" hasta el 30 de junio.

En la misiva, hecha pública hoy, la "premier" pide una extensión del plazo de validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa -que establece un periodo de negociación de dos años sobre la retirada de un país comunitario- del 12 de abril al 30 de junio.

May señala que el Reino Unido debería salir del bloque europeo antes de las elecciones parlamentarias del próximo mes de mayo si consigue para entonces aprobar un acuerdo de retirada.

No obstante, la política conservadora puntualiza que el Reino Unido estaría preparado para presentar candidatos a esos comicios europeos en caso de que el país no pueda para entonces alcanzar un pacto que permita superar el trámite parlamentario en Londres. "El Reino Unido acepta el punto de vista del Consejo Europeo de que si el Reino Unido fuera todavía Estado miembro de la Unión Europea el 23 de mayo de 2019, estará legalmente obligado a tomar parte en las elecciones", escribe la política. "Es por ello que el Gobierno está haciendo preparativos legales y responsables para esta eventualidad", añade.

En su carta, la primera ministra le explica a Tusk sus contactos con la oposición laborista para intentar alcanzar un acuerdo de salida que cuente con consenso y que, de prosperar estas conversaciones, cualquier pacto necesitará "tiempo" para que pueda ser tramitado en el Parlamento de Westmister (Londres).

May hace hincapié en que su Gobierno sigue "determinado" a cumplir con el proceso de retirada, después de que los británicos votasen en un referéndum en 2016 a favor del "brexit". Al mismo tiempo, la líder "tory" manifiesta su frustración por no haber concluido ya este proceso, puesto que el Reino Unido tenía como fecha original de salida el pasado 29 de marzo. "Es frustrante que aún no hayamos llevado este proceso a una conclusión exitosa y ordenada. El Gobierno del Reino Unido se mantiene bien comprometido a hacerlo y seguirá actuando como Estado miembro de la Unión Europea responsable", añade.



Pendientes de la cumbre del día 10



La petición de la primera ministra tendrá que ser evaluada y aprobada por unanimidad por los 27 en su cumbre del día 10.

La cadena pública británica BBC había informado hoy de que Tusk se muestra a favor de conceder al Reino Unido una prórroga flexible del "brexit" de doce meses.

El plan permitiría al Reino Unido marcharse de la UE antes del final de ese período si el Parlamento británico consigue ratificar un acuerdo de salida del bloque, aunque esta propuesta deberá ser aceptada por unanimidad por los otros 27.

El Reino Unido tiene actualmente plazo hasta el próximo día 12 para presentar una nueva hoja de ruta del "brexit", después de que el pacto negociado entre Londres y Bruselas fuera rechazado tres veces por el Parlamento, o marcharse sin acuerdo alguno.

Las conversaciones "técnicas" entre representantes del Gobierno y del Laborismo volverán a reanudarse hoy.

En las negociaciones con el Gobierno, el Laborismo se muestra a favor de mantener una unión aduanera con la UE pero para May esa es de momento una de sus líneas rojas ya que impediría al Reino Unido negociar acuerdos comerciales con otros países fuera de la UE.