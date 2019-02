Una empleada de la campaña electoral de Trump le denuncia por besarla sin su permiso

Alva Johnson, una de las trabajadoras de la campaña electoral que aupó a Donald Trump a la Casa Blanca en 2016, ha denunciado al mandatario por haberla besado sin su consentimiento.

La demanda ha sido presentada este lunes en Florida y pide una indemnización no especificada por daños y perjuicios emocionales. Además, reclama que Johnson fue discriminada por recibir una retribución menor que compañeros de campaña hombres.

Johnson ha explicado a 'The Washington Post' que trump la cogió de la mano e intentó besarla durante un encuentro con simpatizantes antes de un acto de campaña en Tampa, Florida, el 24 de agosto de 2016. La mujer ha explicado que logró gira la cabeza y que los labios de Trump no la besaran de lleno, aunque sí tocaron un lado de su boca.

"Venía directo a mis labios, así que giré la cabeza y me besó justo en la comisura de los labios, siempre tomándome de la mano (...). Después se marchó", ha relatado.

Johnson contó el mismo día lo ocurrido a su familia y a su novio, pero no fue hasta varios meses después cuando buscó asesoramiento legal. "Me sentí violada de inmediato porque no me lo esperaba ni lo quería. Aún puedo visualizar sus labios acercándose directamente a mi cara", ha añadido.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, ha negado ya estos hechos. "Esto no ocurrió jamás y se contradice directamente con el testimonio de varios testigos oculares altamente creíbles", ha argumentado.

Dos supuestas testigos que según Johnson vieron lo ocurrido han negado que Trump la besara en declaraciones al periódico. Una de ellas, Karen Giorno, trabajaba en la campaña de Trump y la otra es la exfiscal general de Florida, la republicana Pam Bondi.

"¿Que si recuerdo haber visto algo inapropiado? No. Al cien por cien. Soy fiscal y si hubiera visto algo inapropiado, lo habría dicho", ha afirmado Bondi en declaraciones a 'The Washington Post'. Giorno, directora de la campaña de Trump en Florida, ha asegurado que "no hubo ningún beso en absoluto".