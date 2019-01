Guaidó no desestima las "amenazas" y la "persecución" de la Fiscalía

El jefe del Parlamento y que se proclamó presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este martes que no desestima las "amenazas" y "persecución" de la Fiscalía, luego de que el fiscal general, Tarek Saab, pidiera al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibir su salida del país.

"No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte y muy responsablemente les digo que no hay nada nuevo bajo el sol lamentablemente, un régimen que no les da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión", dijo Guaidó al ser consultado sobre la petición de Saab.

Desde la sede del Parlamento venezolano, donde este martes se celebrará la sesión ordinaria de la Cámara, el opositor indicó que seguirá avanzando para atender la "emergencia humanitaria" del país y que ahora se encuentra preocupado por la crisis que hay en Venezuela.

Sin embargo, fue insistente en que no desestima las "amenazas" y la "persecución" en su contra.

El fiscal general pidió hoy al TSJ, como parte de una investigación preliminar, que bloquee las cuentas, prohíba enajenar y gravar bienes e impida la salida del país al diputado que anunció el pasado 23 de enero que se adjudicaba las competencias del Ejecutivo como presidente encargado al argumentar que Maduro "usurpa" el poder.

Maduro se impuso con holgura en los comicios anticipados de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por tener a sus principales partidos y políticos inhabilitados y por considerarlos fraudulentos.

El antichavismo afirma que Maduro "usurpa" la Presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es "ilegítimo" y que por ello el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna.