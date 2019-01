España pide a la Unión Europea que reconozca a Guaidó si Maduro no convoca elecciones

El Gobierno español ha propuesto a la Unión Europea que fije un plazo temporal concreto para que el régimen de Nicolás Maduro convoque elecciones libres en Venezuela y, caso de no cumplir esta condición, reconozca a Juan Guaidó como presidente interino del país.

Así lo ha explicado el ministro de Exteriores, José Borrell, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado que en estos momentos está reunido el comité político preparatorio del Consejo de Exteriores de la UE analizando esta propuesta.

"España ha trabajado mucho, no vamos a remolque de la Unión Europea, remolcamos a la Unión Europea dados los enormes lazos culturales y humanos con Venezuela", ha dicho Borrell.

En estos momentos, la UE debate qué plazo dar a Maduro para que reconozca a Guaidó. Borrell no ha querido precisar cuál sería ese plazo, pero ha dejado claro que no puede ser "de la noche a la mañana", porque la UE no debe "hacer seguidismo de otros países", pero tampoco se puede "dilatar" y que se pierda una ocasión en un momento en el que la oposición venezolana ha actuado de manera contundente.