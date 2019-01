Corbyn rechaza reunirse con May si no descarta un Brexit sin acuerdo

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, no planea reunirse esta noche con la primera ministra del Reino Unido, la conservadora Theresa May, al considerar que el Gobierno no ha descartado la posibilidad de abandonar la Unión Europea (UE) sin acuerdo, indicó hoy un portavoz del dirigente de la oposición.

Ese portavoz explicó a los medios que Corbyn no mantendrá un diálogo "significativo" con May mientras se mantenga sobre la mesa la "amenaza" de una salida de un Brexit abrupto el próximo 29 de marzo.

"Si va a haber un acuerdo que funcione para este país y obtenga una mayoría en el Parlamento, Theresa May va a tener que abandonar sus líneas rojas", dijo la fuente.

Tras superar una moción de censura en la Cámara de los Comunes, May invitó a representantes del resto de fuerzas políticas a mantener una ronda de conversaciones sobre posibles alternativas a su plan del Brexit, que el martes fue rechazado por los diputados.

El presidente del Partido Laborista, Ian Lavery, sostuvo por su parte que la invitación de May llega "un poco demasiado tarde" y criticó que la jefa de Gobierno "no ha escuchado hasta ahora".

Un cambio en los planeamientos de May provocaría "divisiones internas" en el Partido Conservador, consideró el portavoz de Corbyn, quien urgió a la jefa de Gobierno a admitir que su acuerdo del Brexit está "muerto".

El portavoz de Corbyn rechazó descartar que el líder de la oposición pueda proponer una nueva moción de censura contra el Ejecutivo en las próximas semanas.