Reacciones: La OEA no reconoce "la legitimidad del régimen" de Maduro

La Organización de Estados Americanos (OEA) acordó hoy "no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019", y llamó a que se celebren nuevos comicios "en una fecha cercana" con observación internacional.



En una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, una resolución en ese sentido presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Perú y Paraguay logró 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y una ausencia, y será transmitida "inmediatamente" al secretario general de las Naciones Unidas.



La delegación venezolana, liderada por el embajador Samuel Moncada, rechazó la realización de la reunión del Consejo Permanente de la OEA como un "acto hostil e inamistoso" y anticipó que no reconocerá "ninguna decisión que pudiera adoptarse".



La votación tuvo lugar en Washington poco después de que Maduro jurara un segundo mandato de seis años (2019-2025) tras imponerse en mayo del año pasado en unos controvertidos comicios a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos o porque sus principales líderes estaban inhabilitados o presos.



En la resolución, los países integrantes de la OEA llamaron "a la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo".



Dicho proceso, de acuerdo al documento, debe celebrarse "en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales".



En ese sentido, reafirmaron que "solo a través de un diálogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica" la crisis.



La resolución demanda además "la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos".

Paraguay rompe relaciones con Venezuela

EEUU no reconoce la "toma de posesión ilegítima"

El presidente de, anunció hoy lacon Venezuela y el cierre de la embajada paraguaya en Caracas tras elpara su segundo periodo de Gobierno.El mandatario, en una intervención en el Palacio de Gobierno, recordó además que Paraguay, como miembro del Grupo de Lima, se adhirió el cuatro de enero a los otros doce países que acordaron no reconocer el ""."En ese sentido se ha dispuesto ely el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país, señaló el presidente, quien estaba acompañado de otros miembros de su Gobierno.También hizo mención a su toma de posesión de la Presidencia, el 15 de agosto, cuando prometió que "Paraguay iba a promover el respeto a la institucionalidad y a los valores democráticos dentro y fuera de mi país"."Manifesté que no seríamos indiferentes al dolor de los venezolanos, el respaldo al pueblo de Venezuela debe ser real, es fundamental honrar lo que decimos con hechos concretos y tomar decisiones por principios", dijo.Abdo Benítez aclaró además que la ruptura de relaciones no implica que Paraguay dejará de cumplir sus compromisos con Venezuela en la, y que está en fase de litigio."Esa deuda, que hoy está en proceso de litigio, va a ser honrada por el Estado paraguayo en forma y en tiempo yen Venezuela", añadió.

El Gobierno estadounidense no reconocerá la "toma de posesión ilegítima de la dictadura" del presidente venezolano Nicolás Maduro y mantendrá su presión sobre ese "régimen corrupto", afirmó hoy John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Reacciones a favor y en contra en Argentina

Chile: "día negro" para la democracia en Venezuela

"Estados Unidos no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro", aseguró Bolton en un mensaje en su cuenta de Twitter, sobre la jura hoy del presidente venezolano de su nuevo mandato hasta 2025.Bolton subrayó que EE.UU. "continuará, respaldando la Asamblea Nacional democrática, y exigiendo democracia y libertad en Venezuela".Maduro juró este jueves su nuevo mandato acompañado sólo por cuatro jefes de Estado de países latinoamericanos: el boliviano, el nicaragüense, el cubanoy el salvadoreñoDiversas organizaciones argentinas se pronunciaron hoy en Buenos Aires a favor de la nueva posesión de Maduro como presidente, mientras que asociaciones venezolanas agradecieron al Gobierno argentino que considere ilegítimo al líder de su país.La división en las calles argentinas se acentuó por la declaración del, que incluye a trece países americanos, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Chile y Colombia, que no consideran legítima la reelección del sucesor de Hugo Chávez.A las puertas de la embajada venezolana en Argentina se concentraron este jueves decenas de personas de diferentes organizaciones del país -que también cuentan con venezolanos entre sus miembros- para mostrar su apoyo a Maduro y su rechazo al que denominan "".Al ritmo de música venezolana, los manifestantes, integrantes de asociaciones como el Frente Popular Darío Santillán, el Partido Piquetero o el movimiento Quebracho, mostraron carteles con eslóganes como "" y dibujaron el rostro del Che Guevara en una pancarta de tela.Al mismo tiempo que en la embajada venezolana se celebraba la asunción de Maduro, en la Plaza de Mayo, donde se encuentra la sede del Gobierno argentino, miembros de lase congregaron para entregar un documento en agradecimiento acomo legítimo presidente.Asimismo, propusieron diferentes medidas para lograr su dimisión o el inicio de un proceso de transición en el país.La Alianza, que engloba a varias organizaciones sociales y políticas venezolanas, reclama implementar sanciones contra el gobierno por la "y defiende medidas de presión como la elaboración de una lista de dirigentes venezolanos a los que se prohíba la entrada a Argentina.El ministro de Relaciones Exteriores chileno,, afirmó que hoy es un "día negro" para la democracia en Venezuela debido a la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo mandato como presidente."Hoy es un día en el que Nicolás Maduro va a, pero estamos convencidos de que el pueblo venezolano se va a levantar algún día, pronto lo deseamos, de esa lápida para que la democracia vuelva a imperar", dijo Ampuero en una rueda de prensa.El canciller reiteró que elal Ejecutivo de Maduro y consideró que la única instancia elegida democráticamente en Venezuela es la(AN, Parlamento), de mayoría opositora.El jefe de la diplomacia chilena subrayó que su país mantendrá lasen que se encuentran actualmente, una política común entre los países del Grupo de Lima.