Trump se va de la reunión con los demócratas: "Ha sido una pérdida total de tiempo"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que la reunión con los líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, para desbloquear el cierre parcial de la Administración fue "una pérdida total de tiempo", e insistió en que no habrá acuerdo sin un muro en la frontera con México.



"Acabo de salir de la reunión con Chuck y Nancy, una pérdida total de tiempo", indicó Trump en su cuenta de Twitter al tiempo que los líderes demócratas se quejaban de que el gobernante hubiera dado por terminada abruptamente la reunión.



"Pregunté ¿qué va a ocurrir en 30 días si rápidamente desbloqueo la situación, van a aprobar la Seguridad Fronteriza que incluye un muro o barrera de acero? Nancy dijo, NO. Dije ¡adiós, nada más funciona!", recalcó tras el breve encuentro en la Casa Blanca.









