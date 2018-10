Hasta 18 muertos y 35 heridos por inundaciones en Jordania

Al menos 18 personas han muerto y 35 han resultado heridas en una zona en el mar Muerto, en el oeste de Jordania, por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que se han registrado este jueves en el país, informó el Departamento de Defensa Civil jordano.



La cifra de muertos podría aumentar por el número de desaparecidos, entre ellos estudiantes que viajaban en un autobús durante un viaje escolar y que fue arrastrado por la violencia del torrente en la zona del mar Muerto, dijo la fuente en un comunicado.



Asimismo, indicó que continúan las labores de rescate para sacar del vehículo a los 43 alumnos y profesores que estaban en el autobús accidentado en la zona de las termas de Al Zara, entre Wadi Mujib y Wadi Zerka, a orillas del mar Muerto, afirmó la agencia oficial de noticias Petra.



Hasta el momento, no se ha especificado si todas las víctimas mortales que se han contabilizado son las que iban a bordo del vehículo escolar siniestrado.



La Defensa Civil apuntó que han podido rescatar hasta ahora a diez de los estudiantes del autobús y señaló que las lluvias torrenciales podrían persistir, según la agencia estatal jordana Petra.



Al respecto del accidente, el Ministerio de Educación jordano indicó en un comunicado, reproducido por Petra, que van a abrir una investigación oficial de lo ocurrido y puntualizó que "la escuela no tenía el permiso para viajar" por la zona del mar Muerto.



Toda esa área es fundamentalmente rocosa y se caracteriza por los numerosos valles situados en las orillas del mar Muerto, por lo que la zona es escenario de inundaciones debido a las aguas de las lluvias que descienden de las montañas hasta los ríos, y que posteriormente desembocan en el mar.



La agencia publicó un vídeo de la zona afectada en el que se muestra las carreteras del área totalmente inundadas y embarradas, y cuya circulación era prácticamente imposible.







horrific floods in #Jordan #Amman today, which has killed 18 citizens, majority being children

