Trump recorta las ayudas a Guatemala, Honduras y El Salvador

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que comenzará a "recortar o reducir sustancialmente" la enorme ayuda exterior que Washington suministra de manera "rutinaria" a Guatemala, Honduras y El Salvador por no haber "impedido" la salida de la caravana de inmigrantes.



"Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron capaces de hacer el trabajo de impedir que la gente saliese de su país y viniese de manera ilegal a EE.UU. Comenzaremos ahora a recortar, o reducir sustancialmente, la enorme ayuda extranjera que rutinariamente les damos", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.







