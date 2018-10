Vuelos cancelados y cortes de luz por el paso de Leslie en Portugal

Cerca de medio centenar de vuelos han sido cancelados hoy y más de 15.000 viviendas se encuentran sin suministro eléctrico en Portugal debido al paso de la tormenta tropical Leslie, que puede arrastrar vientos de hasta 190 kilómetros hora.



La tormenta obligó a cancelar 29 vuelos en los aeropuertos de Lisboa y Funchal (Madeira) y otros doce en el aeródromo de Oporto.



Leslie, la peor tempestad tropical que azota al país desde 1842, tocó tierra en la Península Ibérica en las proximidades de Figueira da Foz, unos 200 kilómetros al norte de Lisboa, aunque las autoridades lusas mantienen la alerta roja en 13 distritos del país.



El "agravamiento" de la situación ante la fuerza de Leslie ha obligado a cortar el suministro eléctrico a más de 15.000 viviendas, según un portavoz de EDP, la empresa distribuidora.



El grueso de los afectados se encuentran en el distrito de Leiria y en las afueras de Lisboa, aunque la empresa no descarta que los cortes se amplíen a otras zonas durante la madrugada.



En Figueira da Foz, cientos de personas quedaron retenidas en el Centro de Artes y Espectáculos tras un concierto debido a los fuertes vientos de la zona.



Testigos hablan de importantes destrozos en la localidad, con caída de árboles y señales de tránsito arrastradas por el viento que, según estimaciones del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera, llegaron a los 176 kilómetros/hora.



En la localidad de Alcobaça, unas 50 personas han sido desalojados de un área de acampada, según el Comando Distrital de Operaciones de Socorro (CDOS) de Leiria.



Además, de acuerdo con el Comando, en la región se han registrado varios accidentes de tránsito a consecuencia del número de árboles caídos.



En Lisboa, ha sido interrumpido el tránsito fluvial entre Trafaria, Porto Brandão y Belém, las dos márgenes del río Tajo más próximas al mar.



También en Setúbal se ha interrumpido la navegación en el río Sado, incluida la conexión con Troia.



Por el momento no está previsto cerrar los dos puentes que cruzan el Tajo para dar acceso por carretera a Lisboa, aunque las autoridades no descartan recurrir a esta medida si la situación se complica.



Protección Civil recomienda a la población que evite transitar por la calle, aunque Leslie "ha perdido intensidad" en las últimas horas y ha rebajado su categoría de huracán a tormenta tropical.



La tempestad ha obligado también a cancelar espectáculos culturales y a aplazar el Maratón de Lisboa de este domingo, que comenzará una hora más tarde de lo anunciado en un principio para evitar los efectos del temporal.



Leslie obliga a suspender la final del Europeo femenino de hockey

El partido por el título del Europeo femenino de hockey patines se vio afectado este sábado por la noche por la entrada en la península ibérica del huracán Leslie, temporal que obligó a suspender el Portugal-España a dos minutos del final, por los daños en el pabellón de la localidad lusa de Mealhada.A poco menos de tres minutos para el final, el sistema de iluminación del pabellón falló en dos ocasiones. Después de un primer intento, ambos equipos tuvieron que abandonar la pista por el desprendimiento de partes del techo. La organización explicó que no hubo que"La gran tormenta cortó la luz en dos ocasiones en los últimos minutos del partido. Después de eso, se desprendieron partes del techo a la pista. Los equipos están seguros en los vestuarios y la gente también está segura después de unos minutos de tensión.", apuntaron desde la federación europea en su cuenta de Twitter.Por la tarde, el Municipio de Mealhada avisó de las condiciones inciertas que podría traer Leslie, con fuertes rachas de viento y lluvias, pidiendo precaución a la población. La 14ª edición del torneo continental, que se disputa en modo liguilla, terminó sufrieron las consecuencias.Las deaún sin fecha ni hora de reanudación, por el título por 2-3, a dos minutos de su quinto título seguido y sexto para el palmarés de España.