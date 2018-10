Trump aprovecha el Día de Colón para elogiar a Italia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una proclamación presidencial, con motivo del Día de Colón que se celebra este lunes, en la que pone en valor las "importantes contribuciones de los italoamericanos" a la cultura del país y la relación de Estados Unidos con Italia, a la que califica de "gran aliado".



"Aunque España patrocinó su viaje, Colón era, en realidad, un ciudadano orgulloso de la ciudad italiana de Génova. Cuando celebramos los tremendos pasos que nuestra nación ha dado desde su llegada, reconocemos las importantes contribuciones de los italoamericanos a la cultura de nuestro país, sus negocios y su vida cívica", dice la proclamación.



"También estamos agradecidos por nuestra relación con Italia, un gran aliado que comparte nuestro compromiso fuerte e inquebrantable con la libertad y la prosperidad", añade el texto, que Trump firmó el sábado y ha difundido este lunes en su cuenta de Twitter.





Christopher Columbus´s spirit of determination & adventure has provided inspiration to generations of Americans. On #ColumbusDay, we honor his remarkable accomplishments as a navigator, & celebrate his voyage into the unknown expanse of the Atlantic Ocean. https://t.co/Mg3dxRfPuN