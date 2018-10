Kavanaugh, ratificado como juez del Supremo de EE UU

El Senado de EEUU ha ratificado este sábado a Brett Kavanaugh como nuevo juez del Tribunal Supremo por mayoría y con el respaldo de toda la bancada republicana entre gritos de mujeres que protestaban en el pasillo contra la nominación del magistrado, nominado del presidente, Donald Trump, y epicentro de una de las mayores polémicas desde la llegada al poder del magnate, por haber sido acusado de agresión sexual y posteriormente exonerado en una polémica investigación del FBI.



La votación se ha resuelto con 50 votos a favor por 48 en contra, como todo parecía apuntar la conclusión del pleno del viernes. Los prolegómenos de la votación final se han visto interrumpidos por mujeres concentradas en el pasillo, que han irrumpido brevemente en la sala al grito de "¡Vergüenza!" antes de que el presidente de la votación final y vicepresidente de EEUU, Mike Pence, diera orden de su desalojo.







I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!