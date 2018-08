Un seísmo de 7 grados sacude la frontera entre Perú y Brasil

Un fuerte terremoto de 7,1 de magnitud afectó este viernes una región en la frontera de Perú con Brasil, sin que hasta ahora se reporten daños ni víctimas.

"Hasta el momento no se han reportado daños, ni victimas. Se continúa monitoreando" la situación, indicó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Perú.

El jefe del Indeci, Jorge Chávez, explicó que por la profundidad del sismo, con epicentro en una zona despoblada de la frontera con Brasil, no se han reportado daños materiales ni personales. "Debido a la profundidad (616 kilómetros) del sismo hace que esta fuerza se disipe y el daño no sea tan abrupto", dijo Chávez a la radio RPP al dar su último reporte. "La profundidad (del epicentro) ha hecho que no haya algún daño superficial", señaló.

El movimiento telúrico se sintió en varias regiones del sureste del Perú y provocó pánico en algunas poblaciones, agregó. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que el sismo fue de 7,0 grados en la escala de Richter y se sintió a las 04:04 horas locales (09H04 GMT). Indicó además que el epicentro se localizó a 123 kilómetros al sur de la localidad de Purus, en la región selvática de Ucayali y a 616 kilómetros de profundidad.

Perú se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, zona de fuerte actividad sísmica. En enero pasado un terremoto de 7,1 grados dejó dos muertos en la localidad costera de Acarí, en la región sureña de Arequipa.