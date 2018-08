Varios peatones heridos tras estrellarse un coche contra el Parlamento británico

El Parlamento británico se encuentra acordonado por la Policía después de que un coche se haya estrellado contra las barreras de seguridad de la cámara. Hay varios peatones heridos. El conductor ha sido detenido pero la investigación apunta, a la espera de conocer las circunstancias exactas, a que ha sido un accidente de tráfico, según medios británicos.



El siniestro ha tenido lugar a las 7.37 (hora local) y, tras él, ha sido detenido el conductor del vehículo, según la primera información difundida en Twitter por Scotland Yard. Varios peatones han resultado heridos, ha añadido la Policía sin entrar en más detalles.



"A las 07:37 horas, un automóvil chocó con las barreras del Parlamento. El conductor varón del automóvil fue detenido por agentes en la escena. Varios peatones han resultado heridos. Los oficiales permanecen en la escena. Emitiremos más información cuando lo tengamos", indica el tuit de Scotland Yard.







At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.