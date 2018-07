Interior sabía que un jefe de seguridad de Macron golpeó a manifestantes

El ministro del Interior francés, Gérard Collomb, fue informado de que Alexandre Benalla, uno de los responsables de seguridad del Elíseo, se hizo pasar por policía y golpeó a un manifestante en las protestas del 1 de mayo un día después de los hechos, reveló hoy la emisora "France Info".



Los servicios del ministerio informaron después a la sede de la Presidencia, según la cadena, que recordó que el director del gabinete de Emmanuel Macron decidió el 3 de mayo las sanciones, consistentes primero en una suspensión de empleo y sueldo de 15 días y posteriormente le cesaron en su puesto.



Según "France Info", después de eso Collomb pensó que "todo está solucionado" y no volvió a saber del caso "hasta el miércoles pasado", cuando el diario "Le Monde" publicó un vídeo que muestra a Benalla, uno de los agentes de seguridad más cercanos al presidente, agrediendo a un manifestante.







???????? ALERTA VIOLENCES POLICIÈRES



DES POLICIERS TABASSENT ET GAZENT TOUT LE MONDE PLACE CONTREESCARPE !!

FAITES TOURNER IL FAUT QUE TOUT LE MONDE VOIT !!#ViolencesPolicieres #1erMai pic.twitter.com/Dabr6HHwyJ — Taha Bouhafs?? (@T_Bouhafs) 1 de mayo de 2018

Alexandre Benalla, de negro, con gorro blanco y casco, golpea al hombre.

La prensa nacional abrió portadas hoy con el escándalo y criticó que el Elíseo lo mantuviera como un asunto interno, destacó el periódicoen su editorial, al señalar que sin la información no hubiese sido publicada en los medios, el caso se habría quedado en nada."France Info" expuso también que los consejeros del presidente confiaron en que si la noticia no salía en los 15 días que siguieron a la agresión, nunca vería la luz.Por su parte, Collomb condenó ayer en el Senado la acción de Benalla, quey encargó la apertura una investigación interna a la Policía Nacional, que se suma a la lanzada ayer por la Fiscalía tras la difusión de la agresión en los medios.Según el responsable de Interior, Benalla y el segundo agente que aparece en las imágenes, Vincent Crase, otro colaborador del partido del presidente, habían sido "autorizados" para asistir a la protesta como "observadores", pero no tenían ninguna legitimidad para intervenir.La oposición criticó ayer que el Elíseo no comunicara a la justicia los hechos en los que estuvo implicado Benalla y reclamó hoy que Collomb declare ante los diputados antes de volver a tratar el tema ante el Senado a principios de la semana que viene.