Netanyahu dice que no habrá alto el fuego en Gaza hasta que cesen los ataques

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu dijo este domingo que no aceptará un acuerdo de alto el fuego con las milicias palestinas en Gaza si este no incluye la condición de detener por completo el lanzamiento de cometas y globos incendiarios desde el enclave bajo bloqueo hacia el país.

"He oído que dicen que Israel ha aceptado un alto el fuego que permitiría seguir con el disparo de cometas y globos de fuego. Eso no es cierto. No estamos preparados para aceptar ningún ataque contra nosotros y responderemos en consecuencia", dijo al comienzo de su reunión con su gabinete de ministros, reveló un comunicado.

El mandatario señaló que en las últimas horas Israel "golpeó" a Hamás "de manera significativa y dura", y remarcó que la política del país es clara: "El que nos daña se hace daño a sí mismo, es lo que hicimos ayer. Espero que entendieran el mensaje y si no, ya lo entenderán".

Los movimientos islamistas Hamás y Yihad Islámica en Gaza anunciaron anoche que la mediación egipcia logró un pacto con Israel para detener la escalada de tensión del sábado, la peor desde 2014, con el disparo de más de doscientos proyectiles palestinos contra el país, que respondió con decenas de bombardeos de represalia sobre objetivos militares de los islamistas que dejaron dos muertos.

En Israel, tres personas fueron llevadas al hospital con heridas de diferente consideración causadas por el impacto de un cohete en su vivienda.

La radio pública israelí Kan informó de que un oficial de Hamás aseguró que nadie involucrado en el acuerdo habló de detener el lanzamiento de cometas y globos desde Gaza, que han provocado cientos de fuegos en territorio israelí, mientras que una fuente israelí insistió en que no se detendrían los ataques hasta que estas agresiones terminen.

El titular de Educación y socio en la coalición de Gobierno, Naftalí Benet, criticó en la reunión del consejo de ministros de hoy que "aceptar un alto el fuego sin parar el terrorismo de incendios provocados primero no es disuasión, es sumisión" y aseguró que él y la ministra de Justicia, Ayelet Shaked se negarán a cualquier acuerdo que no incluya esta condición, informó el diario Ynet.



Represalias

El Ejército advirtió ayer de "represalias" contra Hamás, al frente de Gaza, por "los diferente tipos de terrorismo que han infringido daños significativos a comunidades israelíes" en los últimos meses, como ataques contra la valla de separación, lanzamiento de artefactos incendiarios y explosivos, y disparo de cohetes, de los que responsabilizó a los islamistas.

Esta madrugada y a pesar del alto el fuego, el Ejército informó del ataque a una lanzadera en la Franja desde la que se habían disparado dos morteros.

Poco después, las milicias palestinas volvieron a lanzar dos proyectiles contra Israel, que este no ha respondido y se mantiene la calma, que trata de garantizar el enviado especial de la ONU para Oriente Medio, Nickolay Mladenov, durante una visita hoy a Gaza, anunció Ynet.

La escalada se produjo en el contexto de tensión que se vive desde marzo en la zona fronteriza, donde se convocan protestas palestinas cada viernes, en las que han muerto 139 palestinos, la mayoría en manifestaciones además de en incidentes violentos, y en las que este viernes un soldado israelí resultó herido moderado por el impacto de un artefacto explosivo en el pecho.