Trump critica a la prensa para intentar zanjar la polémica con May

Donald Trump con Theresa May

Donald Trump con Theresa May JACK TAYLOR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que ha pedido disculpas a las primera ministra británica, Theresa May, por la polémica entrevista publicada hoy en el diario The Sun en la que critica su estrategia del "brexit" y la calificó como una "mujer excelente".

Trump dijo de May que es "toda una profesional", después de que esta mañana le pidiera disculpas porque dijo "muchas cosas buenas sobre ella" que no han sido incluidas en los titulares del periódico, a lo que la "premier" respondió: "no te preocupes, es solo la prensa".

Ambos mandatarios limaron asperezas después de que Trump dijera desde las sensacionalistas páginas de The Sun que su propuesta para el "brexit" matará la posibilidad de un acuerdo comercial con su país.

Trump se retractó de esta postura y afirmó, en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvieron en Cheques (sureste inglés), que lo que haga el Reino Unido en sus negociaciones con Bruselas "estará bien", siempre de que se asegure de que puede cerrar un acuerdo comercial "justo" con EEUU.

Además, el presidente declaró que anoche, durante la cena de gala que May y su marido Philip ofrecieron en su honor en el palacio de Blenheim, en el condado de Oxfordshire, pudo conocer "mucho mejor" a May.

El presidente de EEUU declaró sentirse "avergonzado" por el resto de personas con las que compartió mesa porque se pasó toda la velada hablando con May.

"Creo que es una mujer excelente. Creo que está haciendo un trabajo excelente. El 'brexit' es una situación difícil, es un pacto difícil", manifestó.

"Está haciendo un trabajo fantástico", agregó el mandatario, que esta tarde se reunirá con la reina Isabel II en el castillo de Windsor.