Dimite el jefe de Medioambiente de Trump tras varias polémicas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado este jueves la dimisión del director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, según sus siglas en inglés), Scott Pruitt, tras meses de críticas por sus decisiones al frente de la agencia.









I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will...