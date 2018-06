Varios muertos en un tiroteo en un periódico en Maryland

Un tiroteo en un periódico regional en Annapolis, capital del estado de Maryland y próximo de Washington, dejó este jueves varias personas muertas, informaron varios órganos locales de prensa.



La Policía del condado de Anne Arundel ha confirmado un "tirador activo" en el lugar y ha resaltado que el edificio "ha sido evacuado".





BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ