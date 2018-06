Una periodista rompe a llorar cuando habla de la política migratoria de Trump

Rachel Maddow es una conocida periodista de la cadena estadounidense NBC. La polémica política migratoria de Donald Trump, que solo ha decidido revocar la orden de separar a padres e hijos en la frontera con México tras la presión social, ha encontrado un serio obstáculo en la prensa del país.



Maddow no pudo evitar romper a llorar mientras daba la noticia de que el presidente de EE UU había ordenado dividir a las familias en los centros de internamiento. La periodista trataba de contar la noticia, pero la emoción quebraba su tono de voz, por lo que decidía dar paso al corresponsal.





Rachel Maddow chokes up and cries on air as she struggles to deliver news that migrant babies and toddlers have been sent to "tender age" shelters pic.twitter.com/O6crm8cvyR