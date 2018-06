Un taxi se sube a la acera y deja ocho heridos en Moscú

Ocho personas, entre ellas dos de nacionalidad mexicana, resultaron heridas después de que un taxi arrollase a un grupo de personas junto a la Plaza Roja de Moscú, repleta este sábado de aficionados que han acudido al Mundial de fútbol, según informaron las autoridades rusas.



De acuerdo al Ministerio del Interior ruso, el conductor del vehículo, declaró, tras ser detenido, que había perdido el control del vehículo y se había subido a la acera en una calle adyacente a la Plaza Roja.





#Urgente | Un taxi embistió a varias personas cerca de la Plaza Roja en #Moscú. Conductor salió huyendo al ser interceptado por transeúntes, quienes buscaban bajarlo de su vehículo y detenerlo. Se reportan ocho heridos. Video: @RussianMash #Rusia2018 pic.twitter.com/TFMcNkQysN — Prensa Libre (@prensa_libre) 16 de junio de 2018

Policías junto al taxi que atropelló a varias personas en Moscú. Foto: Reuters

Entre los ocho heridos hay dos mujeres mexicanas, dos ciudadanos azerbaiyanos, dos rusos y un ucraniano, aunque, según fuentes sanitarias, la vida de los heridos no corre peligro y solo una mujer se encuentra en estado de menos grave.Fuentes de la Embajada de México informaron a Efe de quey tras ser atendidas por personal sanitario en el lugar del suceso, no requirieron hospitalización."Fue más el susto", señalaron las fuentes de la Embajada, que agregaron que todo pareció un accidente, según testigos."La causa preliminar del accidente ha sido la pérdida del control del vehículo.", señaló el Ministerio del Interior citado por la agencia Interfax.El centro de vigilancia de Tráfico informó en su cuenta de Twitter de que "no hay víctimas mortales".El conductor del taxi es un kirguiz de 28 años, según su carnet de conducir, cuya foto fue publicada por el Centro de Control de Tráfico en Twitter.Junto al lugar del atropello se encuentra la que será, un recinto inaugurado ayer donde se ha instalado "Una probadita de México", dedicada a la promoción de la cultura y gastronomía mexicanas.México debuta mañana en el Mundial con un partido en el estadio Luzhniki de Moscú contra Alemania.Según datos oficiales, unos 40.000 mexicanos han llegado a Rusia para asistir al evento deportivo.