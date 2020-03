Los festeros presionan al Ayuntamiento de Alicante y a la Federació para que tomen una decisión sobre el aplazamiento de las Hogueras

Cada vez más voces en las Hogueras reclaman al Ayuntamiento y a la Federació de Fogueres que tomen una decisión sobre el aplazamiento de las fiestas previstas para el próximo mes de junio por la pandemia del coronavirus. Las opiniones en este sentido abundan en las redes sociales y en los grupos de whatsApp de los festeros, que exponen en su mayoría abiertamente la inconveniencia de celebrar las fiestas en menos de tres meses por razones económicas y sanitarias. Sin embargo, los organizadores no han acordado aún cambio alguno. Hace unos días, tras pedir el Gremio de Artistas el aplazamiento, mostraron su rechazo a tomar la decisión por ahora, aparcando la solicitud.

Los festeros auguran una caída en picado de los ingresos tanto de los patrocinios, como de los anunciantes en llibrets, muchos de ellos comerciantes autónomos que han tenido que cerrar por la pandemia. En el caso de las comisiones que se financian con cuotas otro tanto porque suelen ser las más humildes o bien situadas en los barrios, y presuponen que los vecinos no estarán para extras, aparte de que los festeros tampoco pueden vender lotería para financiar sus cuotas. Las comisiones creen que a muchas personas les costará alquilar mesas en los racós, una importante fuente de financiación para muchas de ellas, por miedo a las aglomeraciones.

El presidente de la hoguera Especial Sèneca-Autobusos, Josep Amand Tomás, considera que el Ayuntamiento y la Federació deberían decir algo porque "los silencios no benefician a nadie", señala. "Las comisiones no sabemos en qué situación vamos a estar porque la mayoría de los ingresos se producen en el trimestre de las fiestas. No es de recibo, cuando podamos salir a las calles, ir a los comercios a ver si nos renuevan la publicidad para el llibret con lo que están pasando; los patrocinadores; la venta de las mesas de los racós; la publicidad que se genera alrededor de la foguera; el que ponen mercadillos; el que realiza actividades para sacar dinero...Es una incógnita tan grande que lo va a pasar mal todo el mundo".

Este festero opina que los artistas están pasando por una situación delicada por la indefición y las comisiones están en una situación "que no sabemos qué hacer". "Artistas y comisiones empezamos a trabajar de manera importante en abril, también los pagos importantes empiezan en abril y estamos en ese callejón sin salida de no saber cuándo podrán empezar a trabajar tras este parón de dos semanas, si les van a servir material, si la gente que trabaja en los talleres va a querer ir, cuándo va a acabar todo esto...".

Por este motivo anima a todas las comisiones a, si fuera necesario, confirmar a los artistas para 2021 y a proponerles un plan económico que les dé estabilidad. "Y a las Instituciones que sean sensibles con un colectivo que tanto aporta a la economía local".

Otro presidente de Especial, José Francisco Muñoz, de Florida Portazgo, señala que se entendería perfectamente un cambio de fecha y esta comisión es partidaria del aplazamiento, no de la cancelación. "La ciudad va a necesitar sus fiestas, en agosto, en septiembre o cuando sea". "Entiendo que en junio no serán, hasta nos asustaríamos si dijeran que en junio, entiendo que habrá un aplazamiento y haremos unas fiestas lo más dignas que podamos. Como comisión, tenemos claro que es lo correcto". También apunta este festero a la más que probable caída en los ingresos económicos.

La presidenta de las once hogueras del Sector Norte, Rafi Lillo, señala que lo lógico es el aplazamiento como ya sucedió con las Fallas, la Semana Santa y otras fiestas importantes. "La preocupación de muchas hogueras de Alicante es que la gente se ha quedado sin trabajo, de hecho muchas han paralizado las cuotas de los festeros. Los constructores piden que se aplacen. Las Hogueras son un punto muy importante para Alicante pero ahora pasan a un segundo plano". Lillo también se pregunta qué empresas, con todas las que han cerrado, se van a anunciar en los llibrets, y da por perdido el beneficio que de marzo a junio se obtenía por la venta de lotería para pagar las cuotas. "La mayoría de las hogueras del Sector Norte les va a pasar lo mismo. ¿A qué vecino le vas a pedir dinero para las cartillas? El que no tiene un ERTE, se le acaba el contrato. Va a repercutir mucho en la economía".

También cree que la gente tendrá miedo de las aglomeraciones y que se notará a la hora de coger mesa en los racós y en general en los actos, apuntando como buena fecha para la celebración el mes de septiembre.

Gremio de Artistas

Por su parte, los artists mayoritariamente dan por perdido un mes de trabajo por lo ocurrido con las Fallas y el parón obligado de dos semanas a toda actividad que no sea esencial. Lo normal es sacar el trabajo en tres meses, por lo que irían muy ajustados si la celebración se mantiene en junio ya que ese tiempo sería irrecuperable.

"Necesitamos un periodo de tiempo razonable, que es de tres meses. Si tiene que haber que sea aplazamiento, no suspensión, una parte importante de la supervencia de nuestro oficio es poder plantar en 2020, porque venimos arrastrando desde las Fallas. Si no habría que recalcular un plan de pagos con responsabilidad para 2021", ha destacado el maestro mayor Joaquín Rubio, que recuerda que buena parte de la profesión en Alicante cesó con el primer confinamiento ya que los constructores enviaron a casa a los trabajadores y ellos mantuvieron los talleres, cerrados desde hoy. El presidente del colectivo señala que con la población confinada y los comercios cerrados, las comisiones tampoco pueden ingresar dinero.

El Ayuntamiento y la Federación señalan que de momento no se ha tomado decisión aunque se estudian varios planteaamientos.

Información sobre la crisis del coronavirus en la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana:

Últimas noticias de la crisis del Covid-19 en la provincia de Alicante hoy

El coronavirus deja 20 fallecidos más en la provincia de Alicante

Mapa del coronavirus: así avanza en España y el mundo

Guía básica para actuar ante el coronavirus

¿Cierran los estancos? Estos son los negocios que siguen abiertos pese al estado de alarma

Consultorio jurídico online: ¿Es legal que mi empresa me obligue a tomar vacaciones estos días?