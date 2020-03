Los artistas no retirarán las fallas plantadas hasta que no se aclare quién se hace cargo del desmontaje

Desmontaje de la falla El Pilar pese al consejo de la Federación de Gremios de no hacerlo

La Federación de Gremios de Artistas Falleros y Hogueras de la Comunidad Valenciana, integrada por los gremios de València, Burriana y Alicante, reunida esta mañana en sesión extraordinaria, aconseja a los artistas no desmontar ni retirar los monumentos o elementos que ya estaban en las calles de las capitales y poblaciones donde se celebra las Fallas mientras no esté garantizado quién se hace cargo de tales trabajos de desmontaje y almacenamiento de estas obras, que ya habían empezado a salir a las calles. Asimismo, la Federación Gremial considera que lo más razonable dado que hay monumentos terminados y transportes hecho es plantar y quemar las obras en las fechas habituales. Esta postura se la comunicarán al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la reunión que tendrán a primera hora de la tarde. Una veintena de alicantinos iban a plantar más de medio centenar de fallas aunque la mayoría no había iniciado la plantà y transportaba hoy el monumento.

Este es el comunicado íntegro:

Reunida la Federación de Gremios de Artistas Falleros y Hogueras de la Comunidad Valenciana, integrada por los gremios de Valencia, Burriana y Alicante, en convocatoria extraordinaria por motivo del aplazamiento decretado por el Ministerio de Sanidad y confirmada por la Generalitat Valenciana ante la epidemia de Covid-19, conocido como coronavirus, se hace saber el siguiente posicionamiento:

1.En primer lugar, entendemos el alcance de la preocupación y las medidas aplicadas en la noche de ayer.

2-Por lo tanto, acordamos y aconsejamos a compañeras y compañeros artistas falleros ni desmontar ni retirar ninguna falla o elemento que tenga en las calles de cualquiera de las capitales y poblaciones donde se celebra la Fiesta de las Fallas y ha quedado suspendida por la orden ministerial, mientras no tengamos garantizado quien se hace cargo de tales trabajos de desmontaje y almacenamiento de las fallas, postura tomada por los tres gremios debido al alto coste material y riesgo de las personas que representa tales labores.

3-Asimismo, este posicionamiento se mantiene a la espera de que la autoridad competente, la Generalitat Valenciana, emita el decreto en el que se detalle las condiciones de la suspensión.

4-En este sentido también aconsejamos a compañeras y compañeros artistas falleros que tengan las piezas en los talleres que no hagan ningún transporte en la jornada de hoy, a la espera de las conclusiones a la que se reúnan, en las reuniones pendientes a lo largo del día con las instituciones festivas y de gobierno.

5-Por último, los tres gremios creemos que lo más razonable dada la situación de fallas ya terminadas y transportes hechos, es terminar de plantar y quemar las fallas dentro de las fechas habituales.

6-Y no queremos concluir sin expresar y dar públicamente el mayor de los agradecimientos por el apoyo que las comisiones falleras, medios de comunicación y amistades nos están dando en las anteriores horas.