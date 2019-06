Todos los conciertos de las Hogueras de Alicante 2019

Las Hogueras de San Juan vienen pisando fuerte y es que este año vienen artistas a la ciudad que no dejarán a nadie indiferente.

El Mercadito de les Fogueres 2019 ofrece del 20 al 24 el mejor tardeo de las Hogueras con actuaciones. El día 20 le tocará a Carlos B-Side, el día 21 pinchará Rocío Saíz de 'Las Chillers', el día 22 será el turno de Bitches Deejays mientras que el 23 y 24 capitaneará el tardeo del Mercadito Cristian Set-Roc. Además de estas actuaciones, el mejor ambiente está garantizado en Federico Soto con las sesiones del dj del Mercadito Jorge Bordonado.

Por otro lado, el Racó The One Passeig de Gomiz acogerá al popular C.Tangana y la extriunfita Lola Índigo. Mimi Doblas, autora de los temas "Ya no quiero ná" o "Mujer Bruja", vendrá a la ciudad el día 21 de junio.

En cambio, el madrileño revolucionará las Hogueras el día 23 con canciones virales como "Pa' llamar tu atención" o "Un veneno". El Racó contará el resto de días con la actuación de Moya Dejay, Álex Selas, Varu, Pablo Cruz y J Beren.

Otro de los racós más populares entre los jóvenes alicantinos, Racó Jove Diputació, acoge el viernes 21 a Kiril Yosifov y el domingo 23 a Darío Andrés.

Además, el Racó Popular Óscar Esplá contará con la actuación de los djs: Sensi, Juanjo Palacios, José García, Iván Ortuño, Javi Gómez y Moya. La Hoguera Hernán Cortés contará con Fran Pérez para revolucionar su racó con la mejor música.

