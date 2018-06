Hogueras 2018: Los servicios de limpieza retiran 559 toneladas de residuos tras la Cremà

Aquí no ha pasado nada. El centro de la ciudad han aparecido limpio esta mañana y, a no ser por los trabajos de retirada de las vallas de algunas barracas, nadie hubiera podido imaginar que de madrugada se quemaron 180 hogueras entre infantiles y adultas y que fueron muchas las personas que prolongaron la fiesta aprovechando que hoy no es laborable en Alicante.

Según datos del Ayuntamiento, las labores de limpieza se han alargado hasta las 7.30 de la mañana. Han participado en el servicio especial de la Cremà 81 operararios con 40 camiones y 19 palas mixtas. En total se han recogido 559 toneladas de residuos frente a las 525 del año anterior solo en restos de hogueras.

A juicio del concejal de Limpieza, Israel Cortés, "terminan unas Hogueras espectaculares, posiblemente las mejores vividas en esta ciudad con récord en visitas y más de 500.000 visitantes solo el sábado. Todo esto supone un reto para la limpieza".

El concejal ha indicado que "nos planteamos como objetivo que las Hogueras lucieran como nunca antes. Para ello, se han multiplicado los medios y diseñamos una campaña de recogida de residuos específica para cada hogueras. El premio de limpieza Raconet también ha contribuido a reforzar la colaboración entre la Federación y la empresa de Limpieza".

El edil ha destacado el esfuerzo de cientos de operarios y la colaboración de las hogueras y los hosteleros y ha recordado que "en la noche de San Juan más de 25.000 personas se concentraron en la playa del Postiguet lo que nos obligó a desplegar un operativo de limpieza sin precedentes para que la playa estuviera perfecta en unas horas".

Tras la labor de limpieza de esta madrugada, Cortés ha anunciado que "en los próximos dias continuará un servicio especial para acabar con las manchas y olores" y ha añadido que "superada la prueba de Hogueras, para este verano basamos el serviio en las mismas premisas: planificación, colaboración ciudadana ydetección de puntos conflictivos para responder a imprevistos. Y también más contundencia y severidad frente a los incívicos".