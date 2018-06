La pirotecnia Hermanos Sirvent encandiló a la afición

«Han concentrado casi todo en el terratrèmol final, pero me ha gustado»

Rafael Palau ha visto casi todas las mascletaes de fiestas, y, aunque le gustó la disparada por los hermanos Sirvent, la coloca en la tercera posición después de la del domingo 17 y la del viernes 22. De todos modos, «lo han hecho fenomenal poque han concentrado casi todo lo que tenían en el terratrèmol final».



«Ha estado muy bien, está entre las primeras pero no es la mejor mascletà»

Rosa Tribaldos también ha sido una asidua de la plaza de los Luceros en las mascletaes 2018. Y con conocimiento de causa asegura que el disparo de los Hermanos Sirvent «ha estado muy bien». Sin embargo, no es partidario de colocar esta mascletà como su favortita. «Está entre las primeras pero no es la mejor», afirma.

«Como Pedro Luis Sirvent hay pocos. Es un buen final para las fiestas de este año»

A Reme Cano la mascletà le pareció «estupenda», porque «como Pedro Luis Sirvent hay pocos. Creo que puede volver a ganar el concurso». De todos modos, como foguerera «hubiera preferida que la mascletà tuviera más duración, cuanto más larguita, mejor, pero el fin de fiesta ha estado muy bien».

«Impresionante yno la he podido ver bien porque había muchísima gente»

Francisco Martínez lamenta que tuviera que ver la mascletà más lejos de lo habitual «porque hay muchísima gente y he tenido que estar a 50 metros». De todos modos, piensa que «ha sido impresionante». Sobre si piensa que es la favorita para ganar, cree que «es posible. No soy especialista pero me ha gustado mucho».



«La mascletà ha sido brutal, me he emocionado y he llorado y todo»

La única mascletà que Diana Segura ha podido ver en directo este año fue la última, la de ayer, pero le ha parecido «brutal, me ha encantado. Es que he llorado y todo, me he emocionado, he visto a mis padres y me he emocionado». Y el plan de Diana continuaba: «Ahora vamos a comer y a terminar muy bien el día».