Hogueras 2018: Lío en las redes sociales por la retransmisión que hizo À Punt de la Cremà

La retransmisión de la noche de la Cremà por parte de À Punt no ha gustado a algunos alicantinos. En varias ocasiones la locutora confundió las Hogueras con las Fallas provocando la indiganción de muchos de los televidentes. La respuesta en las redes sociales no se hizo esperar y las críticas comenzaron a aparecer en Twitter:







La comentarista ya no habla, estará firmando el finiquito tras decir 1000 veces Fallas en lugar de Fogueres. #fogueresapunt — Wondermom? (@wondermom04) 24 de junio de 2018

#FogueresAPunt

En alicante son fogueresssss,no falles empezais bienn?? — Alberto Berenguer (@xixoway) 24 de junio de 2018

Que no son fallas, un poco de profesionalidad por favor... #FogueresÀPunt — Nando (@19nando85) 24 de junio de 2018

A punt llamando fallas a las fogueras de Alicante... ya van 4 veces #Fogueresapunt — carlos_s_d (@casadolz) 24 de junio de 2018

#FogueresÀPunt La locutora d'à punt dient varies vegades "les falles" durant la transmissió. ?????? — Arnau Serra (@alsanse) 24 de junio de 2018

Algunos tuiteros apelaban a la falta de profesionalidad de los comentaristas de la televisión pública valenciana:Y otros resaltaban que no se trataba de un error aislado: