Las Belleas no siempre lloran

Una Cremà la suele cerrar el llanto de las Belleas del Foc. Pero, ¿es obligatorio que una Bellea derrame lágrimas de tristeza por el fin de las Hogueras? Aleida González demostró que no. Ella no lloró, ejerció sobre sí misma un férreo control, aunque en todo momento se le notó emocionada mientras el fuego se tragaba cada una de las escenas de la Hoguera Oficial plantada por Pedro Espadero. Cada uno lleva el luto a su manera y la Bellea del Foc rompió moldes a la suya. La Fiesta del 90 aniversario ha concluido. Fue brillante, divertida, con mascletàs rotundas. No ha habido nada que lamentar y estamos todos pensando ya en las de 2019. Este año, incluso, en los balcones del Ayuntamiento de Alicante se pudo ver al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, un reconocimiento en sí mismo a las Hogueras de Alicante que no merecen menos de la máxima autoridad autonómica. Ahora, tras el apoyo institucional debe llegar el económico para que la Fiesta vaya a más y pueda ser reconocida, como merece, Patrimonio de la Humanidad. La hacen los alicantinos, pero la comparten generosamente con todo el mundo.