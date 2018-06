Premios Casal Bernat i Baldovi a las Hogueras de San Juan

Els guanyadors dels premis Casal Bernat i Baldoví a les Fogueres de Sant Joan en la seua edició de 2018 són:



Premi Tio Cuc a l'escena reivindicativa alacantina: Costa Blanca - Entreplages, per l'escena «Purgatori foguerer».

La foguera, de Sergi Musoles, du per lema «Tentacions». En concret, l'escena premiada representa un foguerer en el moment de decidir si va al cel o a l'infern de la festa, entesos com els aspectes positius i negatius que rodegen a les Fogueres de Sant Joan. Una escena que reivindica el cadafal foguerer com a part central de la festivitat.



Premi Bacora a la crítica en la foguera adulta, Diputació - Renfe.

Obra de Vicent Martínez Aparici i que té per lema «Reines», la foguera fa un repàs crític i satíric per l'actualitat alacantina, la classe política, els conflictes internacionals o la violència de gènero.



Premi Bacora a la crítica en la foguera infantil, Princesa Mercé.

En el lema «A la Mercé d'Alacant» i Sergi Vicente (Artdefoc) com a artiste, la foguera és un deliciós recorregut per les tradicions i productes de les diferents comarques alacantines.



Distincions Flama a l'us de la llengua valenciana en la Foguera:

Altozano (Adulta)

Àngels-Felip Bergé (Adulta)

Benalua (Infantil)

Costa Blanca-Entreplages (Adulta)

Diputació-Renfe (Adulta)

Don Bosco (Adulta i Infantil)

Els Àngels (Adulta)

Explanada (Adulta i Infantil)

Florida-La Vinya (Adulta i Infantil)

Foguerer-Carolines (Infantil)

Gabriel Miró (Adulta)

Mercat Central (Adulta)

Passeig de Gòmiz (Adulta i Infantil)

Pla-Hospital (Infantil)

Portuaris-Pla del Bon Repós (Infantil)

Princesa Mercé (Infantil)

Rabassa Polígon Industrial (Adulta i Infantil)

Sant Antó de Dalt (Adulta i Infantil)

Sant Blai de Baix (Adulta)

Sant Blai de Dalt (Adulta i Infantil)

Sant Blai-La Torreta (Adulta)

Sant Ferran (Infantil)

Sant Nicolau de Bari-Benissaudet (Adulta)

A les comissions premiades devem afegir el premi Coca en Tonyina al ninot més crític i satíric, ya anunciat fa uns dies, i que correspon al presentat per la foguera adulta de Pl. Gabriel Miró.

L'enhorabona a totes les comissions participants en les diferents categories, i especialment a les guanyadores.

L'acte d'entrega dels guardons tindrà lloc a finals de setembre, segons s'informarà oportunament.