Pelea de artistas por los premios

El presidente de la hoguera ganadora muestra su enfado con Jiménez por cuestionar el sistema de votación.

La armonía que, pese a la feroz competencia, suele reinar entre los artistas que plantan las hogueras de categoría Especial, las más importantes de Alicante, se rompió ayer con el rifirrafe que tuvieron en redes sociales dos constructores, el alicantino Fede Molinero, autor de «Reconquista» en Hernán Cortés, a la que el jurado puntuó en último lugar, y José Gallego, uno de los integrantes del tándem de ganadores que plantan en Sèneca, a la que han dado su cuarto triunfo consecutivo.

Todo empezó con un comentario que escribió Molinero el día de los premios afirmando que Sèneca no era la mejor foguera de Alicante. La respuesta de Gallego fue tajante: «tienes razón. La mejor era la tuya». A lo que añadió un emoticono a carcajada limpia. Molinero le respondió reprochándole las «risitas». «Admiro tu talento para pintar pero reconoce que no es la mejor hoguera, que no tiene nada que ver con la profesionalidad. La mía no era la mejor, era Florida Portazgo».

Ayer Molinero quiso aclarar que «no fue algo contra él (Gallego). Dije que no era la mejor pero no la comparaba con mi hoguera, sino con Florida Portazgo», que quedó en segunda posición con 66 puntos del jurado frente a los 74 puntos de la ganadora. «Es un artistazo y tiene muy buenas ideas pero no es la mejor hoguera de Alicante por mucho que se empeñe». Gallego, por su parte, indicó que «simplemente me parece feo que para alabar tu trabajo u otro tengas que desprestigiar a otra hoguera».

Por la mañana, José Gallego asistió junto a Manuel Algarra, con el que ha compartido la realización de «Amor-dolor», la hoguera ganadora, al desfile de entrega de premios. Las comisiones de Especial hicieron el pasillo a Sèneca y el presidente de Florida Portazgo, José Francisco Muñoz Reyes, le dio un abrazo al presidente de la comisión campeona, Josep Amand Tomás.

Éste agradeció el cariño de los compañeros pero a su vez se mostró «muy enfadado» con el presidente de la Federación de Hogueras, Manuel Jiménez, quien antes de la lectura de los premios cuestionó el sistema de votación, anunciando que después de las fiestas elevará al Ayuntamiento una propuesta de modificación.

«No me parece justo que en este momento se hagan esas declaraciones por una persona que es el presidente, que nos representa a todos, incluida la categoría Especial, y Sèneca». Según explicó, la decisión de cómo se elige al jurado, quién lo nombra y cómo se votó la tomaron los ocho presidentes de la Associació de Fogueres Especiales en asamblea (Diputació no forma parte al debutar este año en la categoría). «Cada año abordamos ese tema y se introducen cambios, esta vez fue identificar en las papeletas el nombre del jurado por si había algún voto discrepante». «No entiendo que personas externas pongan en tela de juicio el sistema de votación que hemos elegido ocho hogueras», concluyó Tomás, quien destacó la buena sintonía entre los presidentes. «No queremos que nadie externo rompa esa sintonía». Y pidió respeto para los jurados y los premios concedidos.