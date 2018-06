Entre cohetes y smartphones

El alfa y el omega de la fiesta de Hogueras es siempre un cohete. Al principio, la mascletà; al final, la Cremà. Por medio, la maravillosa plantà que este año, como siempre, no ha decepcionado. Los alicantinos, cuando empiezan a cobrar vida los monumentos, marcan sus preferencias, pero ignoran qué hoguera acabará como la mejor de la Fiesta, algo que queda a criterio del jurado. De lo único que se tiene certeza es de que siempre hay polémica. El presidente de la Federació de Fogueres, Manuel Jiménez, no lo puede evitar. Es el presidente de todas las hogueras, pero sangra cuando no gana aquella por la que no puede ocultar su pasión, Florida Portazgo. Este año, aunque se hizo propósito de enmienda, volvió a criticar el sistema de puntuación de los monumentos.

El de Sèneca-Autobusos arderá mañana como el mejor, por cuarto año consecutivo, lo que a muchos artistas y comisiones les cuesta digerir. Gallego y Algarra han realizado una primorosa hoguera, brillante en la pintura, de gran calidad cromática. Menos impactante que la del pasado año en los vuelos, sublime en todos los detalles terrestres. Una excelente hoguera que representa la Alicante creativa, contradictoria, luminosa y altamente perfeccionista.

De las cenizas de las hogueras de 2018 surgirán las ideas para la Fiesta del año próximo, en un ciclo que busca proyectarse hasta el infinito a través de las generaciones que se van renovando. Para ello los padres llevan a sus hijos a la mascletà de Luceros y los suben sobre sus hombros, aunque el fabuloso estruendo les obligue a tapar sus oídos con las manos.

Jóvenes y mayores, ejecutivos y parados, hombres y mujeres se entremezclan sabiamente cada día, a las dos de la tarde, en Luceros. La cita es obligada y si para llegar puntual hay que correr, se corre, aunque sea sobre unos tacones vertiginosos. Nada puede detener el encuentro con el fuego, que, cada vez con mayor precisión, graban los smartphones de última generación. A los alicantinos, esos videos les mantienen la ilusión viva durante el resto de los once meses del año.