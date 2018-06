Los ganadores no desvelan si seguirán en Alicante

? «Cuando aún no se ha quemado una hoguera no se puede hablar de otra. Es mal augurio», dijo Manuel Algarra sobre la posibilidad de que planten por quinto año consecutivo en Sèneca. José Gallego indicó que en próximas fechas se reunirán las tres partes para hablar. Aseguraron estar muy a gusto en Sèneca y que si continúan en Alicante será en este distrito y no en otro. Ellos cerraron el desfile de premios en el que se entregaron más de 600, entre ellos el de la crítica de INFORMACIÓN a la hoguera de Port d'Alacant.