El foguerer más veterano quemará mañana la hoguera de San Fernando

La hoguera San Fernando, que planta a espaldas del Mercado Central de Alicante, no tiene este año belleza, por lo que la comisión ha decidido entregar la responsabilidad de prender la hoguera adulta mañana por la noche durante la Cremà a su festero más veterano, José Antonio Rodríguez, que tiene 85 años.

Fue la presidenta del distrito, Cristina López Moya, quien pensó en el foguerer de más edad dado que ella ya había sido belleza y lleva la responsabilidad de la comisión, con lo cual considera colmado su papel de representación.

"Se me ocurrió así, pensé que podía ser bonito y él está encantadísimo, incluso se emocionó", explica la presidenta, que destacó que José Antonio Rodríguez ha sido siempre muy participativo con la comisión, llevando la venta de lotería.

"Ha sido barraquer pero luego se pasó a la hoguera y lleva muchísimos años en San Fernando. Sabía que era la persona idónea y que nadie en la comisión iba a poner peros. De hecho están todos muy contentos", asegura la presidenta del distrito alicantino.

A la hora de explicar el por qué el distrito no ha tenido este año belleza pese a ser muy céntrico, indica que "no surgió. Las comisionadas que tenemos están en una edad más joven o se les ha pasado la edad", algo que no es inconveniente en distritos como Bola de Oro, que tiene una belleza de 63 años, que nunca había estado en la Fiesta pero que ha entrado de lleno. Y piensa presentarse el año que viene a Bellea del Foc para participar en todos los actos que se preparan para las candidatas a representar a las Hogueras.

De hecho para 2019 tampoco tenemos. A ver si encontramos a alguien", indica. Otra razón, admite, puede ser la económica y el gasto que supone ostentar el cargo de representación de una hoguera.

San Fernando sí que tiene belleza infantil, que quemará mañana su hoguera con sus dos damas.

Pese a no tener belleza, el número de comisionados de esta céntrica comisión va al alza, y este año han incorporado a diez nuevos festeros, sumando ahora 20 adultos y 24 infantiles. "Estamos muy contentos porque para el próximo ejercicio se van a apuntar más", señala Cristina López.

La hoguera adulta concursa en Cuarta categoría, obra de Antonio Verdugo, y la infantil en Tercera lleva la firma de Rubén Arcos. Las dos han tenido premio del jurado este año.