Sèneca se encumbra

n El nombre de Sèneca Autobusos quedará escrito para siempre como el de «la millor foguera d'Alacant» en el 90 aniversario de las fiestas tras encumbrarse en lo más alto del olimpo fogueril con su cuarto premio consecutivo. Y todo gracias a «Amor-dolor», un monumento de 18 metros de altura sobre la tragedia romántica con Romeo y Julieta como personajes principales presupuestado en 77.000 ?, el más caro de concurso. El triunfo se cimentó en los 74 puntos que le dio el jurado, de ellos cuatro nueves, máxima calificación posible, cuatro ochos y un seis.

El concejal de Fiestas, José Ramón González, alzó la voz para desvelar el nombre de la hoguera ganadora, una vez sumados los votos, en el acto celebrado en el restaurante El Sorell: esta vez las cosas estaban claras tras la victoria raspada, por un solo punto, del pasado ejercicio. Otro oro para el palmarés del distrito de Autobuses que cosecha, de nuevo, una obra plantada por el tándem de artistas falleros José Gallego y Manuel Algarra, autores de los cuatro monumentos ganadores. Sèneca consigue igualar la marca reciente de Carolinas Altas, que ganó entre 2004 y 2007, y lo hizo, de forma indiscutible, con 74 votos, frente a los 63 de la subcampeona, Florida Portazgo. Completó el podio, con 61 puntos, La Cerámica.

El primer premio fue aplaudido de forma vehemente por el presidente de las Hogueras, Manuel Jiménez, sentado frente al concejal y el alcalde, Luis Barcala, a los que dejó solos durante la lectura para unirse en la primera fila del público a la Bellea del Foc y las damas. Y eso que antes había mostrado de nuevo su desacuerdo con el sistema de votación actualmente vigente.

Nada más forjarse la indiscutible victoria, por 11 puntos de diferencia, de «Amor-dolor», la fiesta comenzó a fraguarse en la plaza de Sèneca, con cánticos, lágrimas y baño de cava. Josep Amand Tomás, presidente de la comisión, formada por 180 festeros adultos e infantiles, estaba exultante.

«Estamos muy orgullosos, se ha demostrado que reina el arte y las cosas que se hacen bien. Somos una hoguera que empezó desde abajo, pues era muy pequeña, y poco a poco hemos ido subiendo. La comisión se lo ha ganado, con trabajo y esfuerzo, y vamos a seguir en esa línea. Cuatros años seguidos ganando es el mejor sueño. Y ahora empezamos a trabajar para conseguir el quinto», dijo Amand, quien recibió la felicitación del alcalde de la ciudad a pie de foguera.

Allí, Barcala, protagonista de la escena «Pasión de faraones» como «Barcalamón» -la crítica del monumento es uno de sus atractivos-, no dudó en felicitar efusivamente a los ganadores. Dijo que el trabajo bien hecho tiene su recompensa. «Trabajáis mucho por la Fiesta, por dignificarla y hacerla grande. Cuatro años seguidos de primer premio no los regala nadie, se ganan. Sois un orgullo para la ciudad y la Fiesta, y un ejemplo para todas las comisiones», exclamó de viva voz.

En la celebración se dejó ver el exalcalde Gabriel Echávarri, que pertenece a Sèneca, vestido de torrentí, muy contento con el triunfo. Le saludó el edil de Fiestas, José Ramón González, quien considera que el primer premio es «una decisión acertada del jurado, que ha sido ecuánime y justo. Lo importante es que ha habido una alta calidad en todas las hogueras, como se ha hecho mención durante la lectura del fallo».

El presidente de la Federación de Hogueras, Manuel Jiménez, que acudió a felicitar al distrito ganador, habló de «nivelazo tremendo», y del monumento destacó «el acabado, una pintura extraordinaria y los detalles a los que nos tienen acostumbrados los artistas. Es de una alta calidad».

Con él, la Bellea del Foc, Aleida González, quien dijo que el premio es «más que merecido. Es una hoguera muy bonita, muy trabajada, se lo merece muchísimo y tiene todo mi reconocimiento». Junto a sus damas dio la enhorabuena a la belleza del distrito, Fuensanta Medina, deshecha en lágrimas de alegría. «Es uno de los momentos más increíbles de mi vida. Estamos eufóricos y entusiasmados, no nos lo esperábamos. No he dejado de gritar porque trabajamos todo el año para esto», comentó. La belleza infantil, Irene Botella, también tenía rastros de lágrimas en los ojos, y dijo que se quedaba con la figura central de Romeo y Julieta.

Los artistas conocieron el galardón en València pero estarán hoy en Alicante para acompañar a la comisión en el desfile de entrega de premios. Uno de ellos, José Gallego, afirmó que les sabía muy bien «después de lo del año pasado, que nos intentaron amargar el premio». En su opinión, el concepto y los elementos de la foguera clásica que ofrece el monumento es lo que ha convencido al jurado.

Entre las escenas más críticas de la hoguera destacan los ninots de las reinas Doña Letizia y Doña Sofía unidas por unas esposas, bajo el título «Jaque a la reina», y Cristina Cifuentes con dos tarros de cremas subida a la espalda de un estudiante de máster. Asimismo, está Rajoy vestido de legionario junto a Rivera, al que llama «aprovechategui» con una foto de Pedro Sánchez con el mensaje «¿voy o no voy?, «¿voy o no voy», intentando llevarse a la cabra de la Legión. Hay otra escena contra la violencia machista donde un musculoso hombre «cum-laude en caradura» abre la mano hacia una mujer y ella levanta un cartel con la leyenda «no es no».

También se dieron a conocer los premios del resto de categorías, destacando el triunfo de Foguerer en Primera categoría.