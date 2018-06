Rafael Arnau: «Mi sueño sería poder plantar algún día la Hoguera Oficial»

Rafael Arnau es bombero, pero es el único que también es constructor fogueril. Este año ha plantado dos hogueras infantiles, la del Mercado Central y Monjas Santa Faz, que se ha llevado el primer premio de su categoría.

Rafael Arnau es bombero, pero es el único que también es constructor fogueril. Este año ha plantado dos hogueras infantiles, la del Mercado Central y Monjas Santa Faz, que se ha llevado el primer premio de su categoría.



P ¿De dónde le viene el oficio de constructor de hogueras?

R Desde pequeño he crecido viendo las hogueras y las fallas, mis padres eran festeros y yo también. Ser constructor era mi profesión frustrada, la que nunca me atreví a desarrollar porque era algo que pasaba de padres a hijos. Pero hace tres años, ya siendo bombero, se empezó a impartir el ciclo formativo de Artista fallero y constructor de escenografía en el IES Las Lomas y me apunté sin dudarlo.

P ¿Estará en la cremà de alguno de sus dos monumentos?

R Este año no voy a poder, el año pasado sí apagué la de Monjas Santa Faz y fue una pasada. Estas Hogueras estaré en la Palmera, Virgen del Remedio, Obra Social del Hogar y Bulevar del Pla, pero me habría encantado volver a apagarla.

P ¿No le da pena?

R No me da pena, lo que me provoca es una gran emoción. Si no se quemaran los monumentos la Fiesta no tendría ningún sentido. El año pasado la propia comisión salvó algunos ninots que les gustaban y ahí están de decoración.

P Además este año ha recibido el primer premio por Monjas de Santa Faz, ¿cuál es el secreto del éxito?

R El trabajo en equipo, igual que ocurre en los Bomberos. En el taller somos dos, Pablo Morales se encarga del diseño, la pintura y el modelado y yo de la parte técnica, el diseño de estructuras, los acabados y la organización de la plantà. La verdad es que nos complementamos perfectamente.

P ¿Piensan ya en plantar una adulta?

R Sí, claro. Vamos paso a paso. De hecho el año que viene queremos intentar plantar tres y a ver si pueden ser dos infantiles y una adulta.

P ¿Cuál le gustaría plantar?

R Mi sueño sería poder plantar alguna vez la Hoguera Oficial. Me la imagino con los elementos del mar, el fuego y el aire en la que pudiéramos hacer una crítica de cómo nos estamos cargando la naturaleza. Me encanta el estilo de Pedro Soriano, más abstracto, y también el de Espadero. Si pudiera plantarla sería una con riesgo y dificultad.

P ¿Cómo vive la Cremà como bombero?

R Es un subidón espectacular. Cuando era pequeño me quedaba embobado mirando como trabajaban el día de la cremà, así que siempre soy el primero que coge la manguera. Otros compañeros de fuera no entienden muy bien lo de la banyà, pero yo siempre pienso que hasta que no me insulten no les mojo. Disfruto muchísimo.

P ¿Le han servido sus conocimientos como constructor?

R Sí, claro. Hasta el punto de que este año las revisiones a las hogueras especiales las hemos hecho la técnico municipal Teresa Terol y yo. Nuestra función es preventiva, hemos visto las estructuras por dentro y las distancias que deben guardar con los edificios.