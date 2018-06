La mejor coca amb tonyina de Alicante

Mejor coca, «La tostada dorada».Miguel Ángel Lorca dejó el andamio hace 8 años por culpa de la crisis y montó él solo una panadería artesana.

La mejor coca amb tonyina de estas Fiestas de Hogueras la hace Miguel Ángel Lorca, obrador artesano de «La tostada dorada» en San Mateo 3, en Alicante, con otro punto de venta y servicio en el número 11 de la Plaza Portabella de San Vicente del Raspeig.

Le cuesta creérselo porque es autodidacta y lleva poco tiempo en este oficio, aunque siempre tuvo el gusanillo de meter las manos en la masa y el jurado del Gremio de Panadería y Pastelería de la comarca de l'Alacantí se ha chupado los dedos con su coca.

Hace solo 8 años que se vio en la calle, por culpa de la crisis del ladrillo, tras 17 años ininterrumpidos en el mundo de la construcción, y pensó que donde podía tener alguna salida era con una cafetería o una panadería. Noches enteras de esfuerzo continuado, pruebas y más pruebas en el horno, y mucho mirar y preguntar a colegas del ramo, le han llevado en poco tiempo a alzarse con el primer premio que ha concedido el Gremio comarcal en el XIX concurso de coca amb tonyina.

Avalancha

El segundo premio ha correspondido a la «Panadería pastelería Al Horno», de Rafael Mengibar, y el tercero a la «Panadería Manuel Pérez Salas», ambas en Alicante.

El propietario de «La tostada dorada» admite que con su humilde plantilla actual no va a poder hacer frente a la avalancha de peticiones que va a recibir estos días de su coca amb tonyina, porque él es el obrador, el autor, así que piensa contribuir a «dar trabajo» durante las Hogueras y poder deleitar el paladar de cuantos se inclinen por su coca.

No lleva nada especial, el secreto puede estar en el mucho cariño y esfuerzo, además del buen aceite de oliva y resto de materias primas, harina, sal, piñones, cebolla, anís y, como no, tonyina, eso es fundamental», contaba ayer pletórico tras saberse ganador. «Mi hermano no se lo va a creer», apuntaba. Un hermano que sí que lleva mucho tiempo en el mundo de la pastelería artesanal.

«Estoy un poco sorprendido y a la vez muy contento de que desde el Gremio reconozcan mi trabajo. Voy a seguir trabajando con mucha ilusión todos estos productos artesanos», concluye.

¿Dónde están las mejores cocas amb tonyina?



Primer premio: «La tostada dorada»



Segundo premio: «Panadería pastelería Al Horno»



Tercer premio: «Panadería Manuel Pérez Salas»