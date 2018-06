La Banda Municipal tocará en Hogueras tras llegar a un acuerdo con la Federación

La Banda Sinfónica Municipal de Alicante tocará finalmente en la Ofrenda de Flores y en el Desfile Folclórico Internacional los días 21, 22 y 23, acompañando a las Belleas del Foc como es tradicional. Tras una reunión de los músicos con el presidente de la Federación de Hogueras, Manuel Jiménez, y con la mediación del alcalde, Luis Barcala, ayer por la tarde se alcanzó un acuerdo entre ambas partes.

En el acuerdo, suscrito entre la comisión artística de la banda y la Federación de Hogueras, los músicos manifiestan que su voluntad con la protesta del pasado sábado durante la Entrada de Bandas, «no era ofender al colectivo de la Fiesta sino defender la dignidad de su profesión». En el comunicado se recoge que la banda «ha pedido disculpas por si el lugar no fue el apropiado para efectuar su reivindicación, comprometiéndose a no realizar ningún otro tipo de manifestación durante las Fiestas de Hogueras».

En el documento además, la banda acuerda retirar un comunicado de prensa que presentó horas antes y que estuvo a punto de acabar con la posibilidad de un acuerdo ya que, en el mismo, los profesores se negaban a pedir disculpas rechazando así la iniciativa de su director el día anterior. En esa nota, que finalmente se retiró tras la reunión con Jiménez, los profesores de la Banda Sinfónica consideraban que no tenían que pedir perdón a la Federación «pues la protesta se realizó antes del inicio del acto (la Entrada de Bandas) y no interfirió para nada en el normal desarrollo del mismo», para añadir que la protesta y las movilizaciones son conocidas en el Ayuntamiento y que «no van en contra de la Fiesta de las Hogueras» ya que aseguraban que «respetan totalmente a la misma y al desarrollo de los actos».

Los músicos recordaban en su escrito inicial que con estas movilizaciones pretenden evidenciar «la situación precaria que arrastramos desde hace años. La situación no es nueva y no se vislumbran soluciones. Pedimos respeto para nuestro trabajo y no tener que salir al público en las condiciones que lo estamos haciendo, con la plantilla totalmente mermada, en contra de nuestra voluntad».

Este escrito, finalmente, se sustituyó por el acordado junto a la Federación horas después en el que los músicos sí piden disculpas por la protesta del sábado pero, a cambio, arrancan un apoyo de la Federación de Hogueras a su causa. En este sentido, en el documento la Federación manifiesta «su apoyo al contenido de la reivindicación de la banda de música por cuanto es de su interés que la máxima representación de les Fogueres desfile acompañada de una banda profesional que pueda desarrollar su labor con las condiciones mínimas necesarias para mayor brillantez de las fiestas y de la cultura alicantina».