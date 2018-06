Muchas ganas de Fiesta, pocas para ir de tiendas

La apertura comercial se vio deslucida ayer por los actos de Hogueras y, sobre todo, por la mascletà, que generó mucho más interés que el hecho de que los comercios suban la persiana un domingo. En virtud de la la nueva ley de horarios, Alicante gozó ayer de libertad y la mayoría de comercios de Maisonnave abrió sus puertas de 12 de la mañana a 8 de la tarde.

Por la mañana, los comerciantes pudieron comprobar cómo muchos ciudadanos paseaban por la zona, la mayoría haciendo tiempo para ver la mascletà a las dos de la tarde. Los compradores tampoco respondieron a esta iniciativa por la tarde y, pese a que durante todo el día se pudo ver un goteo constante de público, pocos llevaban bolsas en la mano.

Así lo confirmaron las dependientas de una conocida tienda de ropa y zapatos en Maisonnave, quienes reconocieron que abrir un domingo les ayuda a conseguir los objetivos que les marca su empresa «aunque salimos perdiendo por trabajar un domingo a cambio de un día entre semana». Una de ellas aseguró que a partir de ahora no podrá pasar un día familiar como lo hacía hasta ahora: «Además de que no nos pagan un extra, no estamos de acuerdo porque queremos tener vida familiar e irnos a comer una paella con nuestros padres el domingo».

Otra dependienta de la sección de perfumería de El Corte Inglés dijo que el día fue «muy flojo» y que «la poca gente que ha venido lo ha hecho para hacer tiempo. La gente no ha venido a comprar, hemos registrado muy pocas compras». Los comercios no registraron una gran afluencia de gente pese a que la climatología acompañó y la ciudad disfrutó de altas temperaturas y cielo despejado.

Las tiendas cerrarán el 24 de junio al celebrarse el día de San Juan, uno de los domingos que quedan fuera de este acuerdo, igual que el 25 de diciembre o el 1 de enero. Los comercios podrán abrir en torno a 40 días domingos y festivos en Semana Santa y entre el 15 de junio y el primer domingo de enero. El mismo régimen se aplica en poblaciones que tienen alguna zona declarada de afluencia turística como Finestrat, Torrevieja, l'Alfàs del Pi, Benissa, Orihuela costa y Pilar de la Horadada.