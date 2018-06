La Banda Municipal pide perdón por su desafío a la Fiesta y renuncia a hacer más protestas en estas Hogueras

La Banda Municipal de Alicante no quiere quedarse al margen de las Hogueras. Sus disculpas por su comportamiento en la Entrada de Bandas, su renuncia a realizar ningún tipo más de protesta en lo que queda de fiestas y las gestiones para cubrir las bajas de músicos, han servido para que la Federación de Hogueras reconsidere su postura de no contar con ellos en los actos que restan de las Fogueres del 90 Aniversario.

Su desafío en la Entrada de Bandas y Comisiones, donde mostraron una pancarta en señal de protesta y tocaron la marcha fúnebre antes del desfile, al que acudieron con lazos negros y sin instrumentista que tocara el bombo, provocó que la Federación de Hogueras se planteara prescindir de ellos para los próximos tres actos de fiestas donde estaba prevista su participación: las dos sesiones de la Ofrenda, de los días 21 y 22, y el Desfile Folclórico Internacional, programado el sábado 23 de junio.

El director de la Banda Sinfónica Municipal, José Vicente Díaz Alcaina, se mostró ayer partidario de que las aguas vuelvan a su cauce. De salida, «en nombre propio y en el de la Banda Municipal, pido disculpas a Manolo Jiménez y a todas las Hogueras por lo sucedido el sábado». El director actual de la entidad musical fundada en 1912 aseguró ayer que su intención «no era ensuciar un acto de fiestas», aunque esta protesta estaba prevista con antelación y forma parte de un calendario reivindicativo planteada con anterioridad.

«Todos tienen razón»

Díaz Alcaina comentó que, en este conflicto, «todos tienen razón». Para el director, «tiene razón el Ayuntamiento, que en el escaso tiempo que llevan gobernando no han podido hacer mucho. También tienen razón las Hogueras que llevan todo el año trabajando para que no ocurran incidentes estos días, y tiene razón la banda, cuando llevamos años luchando por cubrir las bajas de la formación». Cabe recordar que los componentes de la Banda Municipal son funcionarios, por lo que cualquier contratación de personal está sujeta a las restricciones en materia de oferta de empleo público que marca la Administración del Estado. También es cierto que desde 2005 no se han cubierto seis plazas de instrumentistas que han dejado la agrupación o se han jubilado. Como tampoco se buscan refuerzos para compensar las bajas por enfermedad.

Para la próxima semana, José Vicente Díaz adelantó que regresa a la banda un percusionista que estaba de permiso por paternidad, por lo que ya habrá alguien que toque el bombo. Y además, mañana martes el director tendrá una reunión en el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, donde se buscará una «fórmula urgente para cubrir alguna baja más».

Por si estos gestos de buena voluntad no fueran suficientes, José Vicente Díaz adelantó: «A mí no me ha dicho nadie que no toquemos en Hogueras, pero si hay que paralizar las protestas, pues dejaremos de protestar estos días».

En cualquier caso, la Federación todavía no ha tomado una decisión al respecto. Su presidente, Manolo Jiménez, afirmó ayer que «hasta mañana [por hoy] no se va a saber nada porque queremos hablar con la Banda». Jiménez precisó que estamos estudiando el tema y este lunes tomaremos una decisión».

Tras la tempestad de la Entrada de Bandas, en unas horas se sabrá si la música que suene volverá a ser del agrado de todos.