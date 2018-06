Las Hogueras dejan en el aire que la Banda Municipal les acompañe después de su desafío en la Entrada

Entidades de toda la provincia ofrecen un gran concierto al aire libre acompañando a las 89 comisiones.

El desafío que la Banda Municipal planteó ayer a las Hogueras de Alicante puede abrir una brecha enorme en el mundo de la fiesta y la cultura local. En el día de la música festera, en la día grande las bandas de música, con un inmenso concierto en la calle en el que actuaron cientos de intérpretes, procedentes de todo los puntos de la provincia, la Banda Municipal de Alicante que acompañó a la Bellea del Foc, Aleida González, hizo su recorrido sin bombo.

La Banda Municipal de Alicante participó ayer en el desfile de Hogueras sin ningún músico que tocase el bombo, al tener de baja a dos de sus cuatro percusionistas. Además, al llegar a la tribuna de autoridades, en presencia del alcalde y ante la Bellea de Foc 2018 y su Corte de Honor, representantes sindicales de CCOO mostraron una pancarta donde se podía leer «Por la cultura musical. Soluciones de futuro para la Banda Sinfónica Municipal». Al igual que ocurrió hace unas semanas en una macro concentración de músicos en Mestalla, en Valencia, la banda alicantina no ha cubierto las bajas de dos personas encargadas de tocar este instrumento.

El malestar entre los músicos era evidente, y por este motivo lucieron lazos negros en su camisa. Además, interpretaron las nots de una marcha fúnebre unos minutos antes de comenzar el desfile. Antes de comenzar el desfile, el alcalde Luis Barcala acudió a la plaza de los Luceros a interesarse por la situación. Allí le comentó a los músicos que hay una reunión prevista el 29 de junio (fecha elegida por la banda, según el alcalde) para estudiar mejoras al problema de personal que tiene la agrupación. En cualquier caso, al mundo de la Fiesta de Hogueras le ha sentado mal el comportamiento que ayer tuvo la Banda Municipal, por el día que escogieron para realizar su protesta.

Enfado considerable

El malestar pasó a enfado de consideración cuando CCOO señaló que las «Hogueras no deben estar ofendidas porque los músicos pretenden dignificar una entidad con más de 100 años. Lo que no es digno es que la Bellea del Foc desfile con una banda sin bombo». Estas palabras sentaron muy mal al presidente de la Federación de Hogueras, Manolo Jiménez, quien ha declarado que CC OO «no son nadie para decirle a la Fiesta que no estemos enfadados. Ellos que se metan en cuestiones laborales y que protesten en el Ayuntamiento, no en un desfile oficial ante la Bellea del Foc y sus Damas de Honor».

Jiménez aseguró que es la tercera vez que le tocan la marcha fúnebre a las Hogueras. «La primera fue en un concierto en el ADDA, la segunda en la Entrada de Bandas y no habrá una tercera», explicó el máximo responsable de Hogueras de Alicante, quien anunció que «por mi parte y por parte de esta Federación de Hogueras nos estamos planteando que la Banda Municipal acompañe a las Belleas de Foc en la Ofrenda, de los días 21 y 22, y en el Desfile Folclórico, del día 23». Según Manolo Jiménez, el incidente de ayer tarde «no es de recibo», porque «la Fiesta está muy encima de la actitud de la Banda Municipal».

La música no deja de sonar

Dejando a un lado este incidente, las 89 comisiones recorrieron el trayecto habitual, desde la plaza de los Luceros hasta el Ayuntamiento. Como en años precedentes , se dejó entrever que cada vez hay más comisiones que tratan de enriquecer el desfile.

Este es el caso, por ejemplo de la Foguera Sèneca-Autobusos, que ayer estuvo acompañada por 240 músicos, repartido entre L'Harmonia d'Alacant y la Unió Musical de Agost. Los primeros interpretaron «De Quiroga a Sèneca-Autobusos», y los segundos «90 anys de Fogueres», una obra de Miguel Ángel Mas Mataix, compuesta a petición de esta comisión como aportación al 90 Aniversario de Les Fogueres.

Muchos músicos, de banda o de collas de dolçaines, doblaron el desfile. Todos contribuyeron a que la música festera sonara a pleno pulmón.