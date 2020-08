Del Pozo: "Acuña y Pedro nos vendrían bien, pero no son los únicos"

Carmelo del Pozo ha confirmado este miércoles el interés del Hércules en hacerse con los servicios de Carlos Acuña y Pedro Sánchez, ambos futbolistas del Albacete. "Son buenos futbolistas que nos vendrían bien, pero son los únicos", se limitó a contestar el nuevo director deportivo blanquiazul en la presentación de Erice y Javier Pérez.

"La idea es tener una plantilla competitiva, queremos ocupar todas las licencias pero lo haremos con gente que quiera venir, que esté implicado, no porque vengan aquí después de no encontrar nada", apuntó Del Pozo, que expresó la dificultad de las operaciones con los futbolistas que tienen contrato en vigor.

Sobre el poco rendimiento goleador del delantero Acuña, Del Pozo indicó que "los números son números". "Hay que darles el entorno bueno para que rindan, nosotros fichamos a Linares con el Oviedo después de haber marcado muy pocos goles en Segunda e hizo 31 en Segunda B", expresó.

Del Pozo, sobre el mercado de fichajes, comunicó que tiene "más prisa que nunca". "La competición es corta, nos va a exigir desde la primera jornada y tenemos que tener a todos cuanto antes", deslizó. Además, apuntó que el centro del campo del Hércules está "cerrado salvo algo excepcional".

El navarro Erice, presentado este miércoles, indicó que debe su fichaje a la presencia de Del Pozo. "Me gusta cómo trabaja, tiene seriedad y dedica muchas horas, dice las cosas como son", señaló. El centrocampista aclaró que llegar al Hércules no supone un paso atrás en su carrera: "El profesionalismo va más allá de una categoría, va en uno mismo, yo he estado en clubes de división superior y tenía peor estructura que el Hércules". Sobre los supuestos fichajes de Acuña y Pedro, compañeros suyos en el Carlos Belmonte, Erice dijo: "Les hago hueco en mi casa ya mismo".

Por su parte, Javier Pérez, también presentado este miércoles, apuntó: "Llego con mucha ambición, es la primera vez que salgo de casa y quiero demostrar que puedo competir a un nivel muy alto, me fijo en Jesús Navas, como muchos de la cantera del Sevilla".