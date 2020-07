Falcón, dueño y señor de la portería del Hércules

n La renovación de Falcón será una de las primeras decisiones que tomará el nuevo Hércules. Ambas partes quieren volver a unir sus caminos y, pese al recorte salarial que ofrece el conjunto blanquiazul para su renovación, el guardameta gaditano tiene claro que quiere seguir en Alicante una temporada más y quitarse la espina del año pasado. Todavía no hay acuerdo oficial pero se da por hecho que Falcón será el portero titular del nuevo proyecto. Se trata del guardameta que más minutos ha disputado con la camiseta blanquiazu en la historia. Un enorme profesional que fue de los pocos que se salvaron la pasada campaña.

El nuevo proyecto también tendrá un portero suplente sub'23, pero nadie le augura un gran número de partidos teniendo a Falcón por delante. De hecho, Ualoloca ha dejado el Hércules sin haber podido debutar, Ferri solo disputó un partido en la temporada 18-19 sin nada en juego mientras que Iván Buigues actuó en dos ocasiones en la 17-18. De esta forma, el guardameta gaditano solo ha «concedido» tres partidos en tres temporadas a su portero suplente. Falcón ya ha compartido en sus redes sociales cómo entrena en las playas de Cádiz con un preparador.

De momento, la única decisión tomada en el Hércules por Becerra y Varela ha sido la de desplazar a Antonio Moreno al filial, tras cuatro jornadas al frente del primer equipo (en las que consiguió sendos empates a cero). Moreno fue el técnico que ascendió al filial a Tercera tras 15 años en Preferente. De momento, no hay nada más en firme aunque la entidad está trabajando en la sombra en la planificación deportiva.

El club trabaja sin ninguna prisa ya que la temporada no comenzará hasta octubre y la presente, en Segunda y los play-off de Segunda División B, no terminará hasta agosto. Además, la confección queda supeditada a la llegada al Hércules de Carmelo del Pozo, que no debe tardar en una respuesta a la entidad.

El Hércules cuenta actualmente con una plantilla formada por solo once jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada a la espera de los planes de la nueva dirección deportiva. El club alicantino, que continúa con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, aún no ha realizado movimientos en el mercado más allá de confirmar la salida de varios jugadores a los que no se les ha ofrecido la renovación y el regreso de los cedidos a sus clubes de origen.

Los jugadores con contrato en vigor en la entidad son los defensas Felipe Alfonso, Rubén Molina 'Nani', Teo Quintero y Pablo Íñiguez; los centrocampistas Jesús Alfaro, Pedro Torres, Sergio Jiménez y Yeray; y los delanteros Benja Martínez, Jona Mejía y Moha Traoré, cuya continuidad no está garantizada en todos los casos y en ls próximas semanas el Hércules tomará decisiones con todos ellos de cara al próximo año.



La Nucía mantiene su columna

Por otra parte, La Nucía, equipo que militará por segunda temporada consecutiva en Segunda División B, anunció ayerla renovación por una temporada del centrocampista Juanan Casanova.

Juanan Casanova, medio centro de 30 años de edad, fue un jugador fijo para César Ferrando al jugar 25 encuentros y sumar 2.091 minutos durante el último curso que tuvo que darse por finalizado en el mes de marzo por la crisis sanitaria.

El centrocampista valenciano, formado en la cantera del Ontinyent, ha militado también en el Llosa, Alzira y Benigánim antes de recalar en La Nucía en donde cumplirá su segunda temporada.

La renovación de Juanan Casanova se une a otras como los guardametas Óscar Fornés y Juanma Conesa, el defensa central Jonathan Neftalí, el lateral izquierdo José Manuel Hermosa, el centrocampista José Luis Miñano y el extremo derecho Javi Cabezas.

De esta forma, La Nucía confía en la columna vertebral de la pasada temporada que tan buen resultado le dio con importantes renovaciones que vuelven a llevar el optimismo a la afición del conjunto nuciero. Además, se prevén importantes fichajes.