Unidad Herculana exige a Ramírez que se vaya tras el fiasco con Del Pozo y Melgar

El colectivo Unidad Herculana, grupo de aficionados, abonados y pequeños accionistas críticos con la gestión del consejo del Hércules, ha reclamado este martes, a través de un comunicado, la salida del accionista Juan Carlos Ramírez, al que consideran responsable de la mala dinámica deportiva e institucional de la entidad.

En una nota emitida en las redes sociales, Unidad Herculana, que había mantenido una tregua con el consejo durante el estado de alarma, muestra su "total rechazo" a la forma de negociar del club con los candidatos a director deportivo, apenas 24 horas después de que Carmelo del Pozo descartara fichar por el Hércules.

El mismo día que Del Pozo declinó la propuesta del club blanquiazul también hizo lo propio el director deportivo del Fuenlabrada y exjugador herculano Miguel Melgar.

"Consideramos que se debe garantizar a los profesionales del fútbol la total autonomía y libertad en la toma de decisiones", apuntan en la nota, en la que se exige que los técnicos cuenten con independencia en su parcela.

El colectivo de aficionados culpa directamente a Juan Carlos Ramírez, quien se unió al proyecto herculano en 2014, de este "despropósito", en alusión al fallido fichaje de Del Pozo, y le pide que cumpla su palabra y "desaparezca del club".

Los máximos accionistas del Hércules Juan Carlos Ramírez y Enrique Ortiz, en el palco del estadio Rico Pérez. INFORMACIÓN



"No es digno dirigente en un club de la categoría del Hércules. No sabe nada de su idiosincrasia y ha demostrado una total falta de respeto desde que llegó por su masa social y sus símbolos y desde hoy es considerada persona non grata", continúa el comunicado, quien extiende sus críticas a Enrique Ortiz, el otro accionista mayoritario.

Unidad Herculana también señala al presidente del Hércules, Quique Hernández, del que valoran sus "buenas intenciones", pero al que piden si Ramírez no abandona la entidad su renuncia voluntaria "si no quiere manchar el buen nombre y el respeto que tiene entre la masa social herculana".

"Ya nos anunció (Hernández) que Ortiz quería vender y salir del accionariado y que el modelo de club iba a cambiar. Ya está bien de bombas de humo", sentencia el comunicado.

Además de Unidad Herculana, la nota la firman conjuntamente la Penya Negre Lloma y el Podcast Todos Juntos En Armonía.

Ya la pasada semana, un buen número de peñas del Hércules reconocieron a INFORMACION.ES sus temores de que los máximos accionistas pudieran entorpecer el fichaje del director deportivo, tal y como ha sucedido al final con la negociación frustrada con Del Pozo.