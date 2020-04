Los equipos alicantinos votan esta tarde cómo terminar la temporada

Los 27 equipos de la Comunidad Valenciana elegirán esta tarde (16.30 horas) de qué manera terminar esta temporada, interrumpida desde hace más de un mes y sin fecha de regreso por la crisis del coronavirus. Los clubes se reunirán por videoconferencia con la Federación Valenciana y votarán una de las cuatro opciones propuestas, pero el resultado que salga no será definitivo, sino que el organismo lo comunicará a la RFEF, del mismo modo que lo harán el resto de federaciones entre hoy jueves y mañana viernes. Después, la RFEF de Rubiales deberá decidir definitivamente.

En la votación participarán los tres equipos alicantinos de Segunda B (Hércules, La Nucía y Orihuela) y los ocho de Tercera (Alcoyano, Intercity, Eldense, Novelda, Jove Español, Crevillente, Hércules B e Ilicitano) y las cuatro opciones, tanto para una categoría como para otra, son las siguientes:

1. Que la temporada sea declarada nula. No subiría nadie.

2. Que haya un play-off de ascenso a partido único para los cuatro primeros clasificados y no haya descensos. Subiría un equipo.

3. Que haya un play-off de ascenso a partido único para los seis u ocho primeros clasificados y no haya descensos. Subiría un equipo.

4. Que haya un play-off de ascenso a partido único para los ocho primeros y un play-out por la permanencia entre los seis últimos.

Entre los 27 clubes de la Comunidad implicados hay todo tipo de posturas y muchos de los representantes que participarán esta tarde en la reunión apuestan por un resultado muy apretado. En Cataluña y Cantabria ha ganado la tercera opción.

Una vez resuelto el problema de Segunda B y Tercera, la Federación Valenciana afrontará la solución de la Regional Preferente, en la que también se intentará que haya un play-off de ascenso, con la duda todavía de cuántos participarán en él, pero no descensos. Lo que sí cobra cada vez más fuerza es que la Primera y Segunda Regional sea declarada nula y que la próxima temporada, comience cuando comience, será con la misma composición que la 19-20.