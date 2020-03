Antonio Moreno: «Cuando los delanteros empiecen a marcar goles no van a parar»

Reconoce que hará variaciones para el encuentro de mañana (12.00) en el campo del Ebro.

Aunque el nerviosismo vaya por dentro, su semblante transmite tranquilidad. Antonio Moreno ha dotado al Hércules de estabilidad emocional. Sin victorias por el momento, sin goles a favor y con el equipo en zona de descenso. Pero eso sí, no le han metido ningún gol y el vestuario permanece unido. No es poca cosa para una situación de alarma en la que la tranquilidad debe imperar para comenzar a ver la luz cuanto antes en estos 11 partidos que quedan para conocer si el equipo se salva o debe comenzar a vivir el drama del descenso a Tercera División.

Moreno admitió en la sala de prensa que la situación es para preocuparse. «Existe preocupación por el gol. No podemos mentir y decir que estamos tranquilos. Para ganar hay que hacer goles. Pero tenemos buenos jugadores arriba y cuando empiecen a meter goles no pararán», señala el entrenador del Hércules, consciente de que no se puede pensar en otra cosa que no sea el choque de mañana ante el Ebro (12.00). «Vamos partido a partido. Sabemos que la situación es complicada pero no podemos pensar más allá del partido del domingo. Va a ser muy exigente y hay que sacar los tres puntos como sea», afirma Moreno.

El técnico tiene claro que va a ser otra dura prueba para sus jugadores. «Jugamos ante un rival que está en una situación muy cómoda en la tabla pero que seguro que si ganan dos o tres partidos se meten en la lucha por el play off. Nos vamos a encontrar un partido muy complicado. Tenemos que hacer un partido serio y ordenado e ir a por ellos. Competir al nivel que exige el partido», explica el entrenador del Hércules.

Moreno asegura que los jugadores se encuentran con la moral intacta y con muchas ganas de escapar de la zona de descenso: «El lunes notamos la decepción tras el empate ante el Andorra, pero a medida que ha pasado la semana los jugadores se van ido entonando y llegamos en un buen momento para competir. La actitud del grupo es muy buena. «Solo nos falta ganar un partido. Se están haciendo muchas cosas bien. Si ganamos un partido se va a soltar todo el grupo y van a sacar los futbolistas que llevan dentro. Si están en el Hércules es porque son buenos jugadores y hay que salir de esta situación», añade.

«Lo normal sería que hiciéramos más goles, pero en estos momentos es cuando más tranquilos hay que estar y confiar», explicó Moreno, quien adelantó que preparará ante el Ebro algún cambio táctico y de jugadores para darle «más profundidad» al equipo. «Vamos a variar algo la forma de jugar. Cambiaremos algún jugador para darle más profundidad al equipo, más llegadas. Hay que dar un paso hacia adelante», explicó ayer el técnico.

Preguntado por Olavide, uno de los fichajes del mercado de invierno, y jugador que no contó para Mir ni ahora para él, Moreno optó por esquivar la respuesta. «Todos están trabajando muy bien y todos van a ser importantes porque esto va a ser muy largo. Ahora incorporamos a Abde y tiene que aportar su granito de arena», concluyó el técnico tras el entrenamiento.

Abde será la gran novedad en la convocatoria



Abde será la gran novedad en la convocatoria de Antonio Moreno para el partido de mañana. El canterano marroquí del Hércules (de 18 años) ha brillado con Marruecos en la Arab Cup sub-20 y ha vuelto a incorporarse a los entrenamientos del primer equipo. Abde renovó con el Hércules el pasado mes de diciembre hasta 2022 y esta temporada ha jugado cinco partidos (uno de Copa). El último fue ante el Prat (2-2).