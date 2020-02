«No hay nada más importante que el partido con el Andorra»

Avisa de que el equipo debe ser «cauto». Los alicantinos afrontan el choque como una final y arrastran tres semanas sin marcar gol.

Mirada fija. El Hércules asume el partido de mañana como una final encubierta. De puertas afuera, relativa tranquilidad; de puertas adentro, compromiso para esquivar el nerviosismo. El Andorra visita mañana (17.30 horas) el Rico Pérez en un partido que el herculanismo sabe capital. Después de cuatro meses, el Hércules podría salir de los puestos de descenso a Tercera División si gana este domingo (17.30) ante el Andorra y el Ejea y el Mestalla, que ocupan puestos de salvación y de play-out, no lo hacen. Moreno, consciente de la trascendencia del encuentro, reconoció ayer el calado del choque: «El mensaje es claro: tenemos que ganar».

Sin ansiedad



Ser listos y manejar situaciones

El técnico blanquiazul, que ha sumado dos empates en sus dos primeros partidos, quiso recordar que el partido será «muy exigente» y que el equipo deberá ser «cauto». «Queremos que no nos pueda la ansiedad, tenemos que ser listos y manejar las situaciones», apuntó el preparador extremeño. Moreno avisó de que el partido tendrá varias fases y que el Hércules no dominará en todas: «Habrá momentos en los que llevemos el peso y otros en los que tendremos que ser serios y fuertes».

En busca del gol



Valentía y agresividad

El entrenador admitió que trabaja para que el equipo alicantino espante el mal del gol, que le persigue al equipo en las tres últimas jornadas. «Debemos ser valientes y trasladar la agresividad a la hora de finalizar que tenemos en los entrenamientos», sostuvo ayer en rueda de prensa Antonio Moreno, que ha dejado la portería a cero en sus dos partidos al frente del banquillo del Hércules. «La portería a cero está muy bien, pero ahora estamos trabajando finalizaciones, el gol va a llegar», trató de tranquilizar.

Prohibido mirar atrás



Exigencia y presente

Sobre la nefasta racha en el Rico Pérez, donde el Hércules no gana desde octubre, Moreno quiso aportar calma: «Pensar en algo que ya ha ocurrido no nos beneficia, vamos a competir bien y el que quiera llevarse puntos de aquí deberá estar muy bien porque le vamos a exigir muchísimo». El técnico blanquiazul no quisó mirar más allá de este fin de semana, a pesar de que el calendario amenaza al Hércules cada siete días: «El partido más cercano es el del Andorra, así que más importante que ése no hay nada». «Tenemos que afrontar el partido de una manera distinta respecto a los anteriores, aunque con la misma mentalidad, ser valientes y trabajar como siempre», indicó Moreno.

Dudas con el rival



La incógnita del nuevo técnico

En relación al Andorra, que estrenará técnico mañana en Alicante, Moreno dudó: «Estamos expectantes, a ver qué movimientos hace, pero nosotros tenemos que potenciar nuestras cosas buenas». El club del Principado destituyó esta semana al exfutbolista Gabri de sus funciones como técnico y firmó a Nacho Castro, que hasta ahora actuaba de primer entrenador en el Horta, de la Tercera División catalana. El técnio asturiano ha dirigido las últimas tres temporadas a dicho equipo, donde llegó procedente del filial del Girona, entonces en Primera Catalana, la equivalente a la Preferente Valenciana. Fue él quien ascendió al Peralada al cuarto escalón del fútbol español.

Cambio de dibujo



Que el equipo esté cómodo

Moreno debutó como técnico del Hércules con un trivote contra el Llagostera en el Rico Pérez. Sin embargo, la pasada semana varió el esquema y alineó a dos delanteros y a dos mediocentros al uso ( Pedro Torres y Yeray). Ayer, en rueda de prensa, Moreno no desveló si mañana ante el Andorra el Hércules volverá a cambiar de dibujo. «El equipo está cómodo con mediapuntas y también con dos delanteros, lo que hay que hacer es atacar con mucha gente y defender igual, con mucha concentración y efectivos», añadió Moreno.

Sea como fuere, el técnico blanquiazul no podrá contar con Pedro Torres, la última perla de la cantera, que está sancionado. De Lerma, fichado en invierno, apunta a la titularidad.