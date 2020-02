Carlos Martínez no jugará el domingo por «la cláusula del miedo»

El Hércules no tendrá enfrente este domingo a Carlos Martínez. El club blanquiazul vendió al Andorra el pasado mes de enero al atacante con una condición, que no jugara el partido del Rico Pérez. La letra pequeña del fichaje, conocida popularmente como «la cláusula del miedo», se hará efectiva esta jornada y el club del Principado llegará aún más debilitado esta semana a Alicante, después de no haber ganado en sus últimos siete partidos. Entonces, era tercer clasificado y estaba a un punto del liderato.

El Andorra, que ya tentó a Carlos Martínez el pasado verano, firmó en enero al delantero catalán y el Hércules apenas recibió 5.000 euros en concepto de traspaso. En su lugar, el club blanquiazul firmó al griego Nikos Vergos, que llegó a Alicante cedido por el Panathinaikos hasta final de temporada.

Esa «cláusula del miedo» también la estableció el Hércules en la cesión al Orihuela del canterano Víctor Olmedo y el futbolista vio la quinta amarilla en el partido anterior al derbi alicantino de hace unas semanas.

Carlos Martínez superó la pasada temporada la barrera moral que sobrevolaba en torno a los delanteros del Hércules, incapaces de marcar más de 10 goles en una sola temporada en Segunda División B. El futbolista, fichado por Portillo en el verano de 2018, anotó 13 goles en su primer año como blanquiazul, a las órdenes de Planagumà. En la presente temporada realizó seis goles y sigue siendo el máximo goleador del Hércules en lo que va de curso. Por detrás, los cuatro tantos que suman los delanteros Jona y Benja. Con tres, Yeray y Borja, que tampoco está ya en el club.



Jesús Muñoz, al Almería

El extécnico del Hércules Jesús Muñoz firmó este fin de semana por el Almería para formar parte del cuerpo técnico de Guti. Muñoz fue despedido en diciembre tras perder en casa del Espanyol B y tras 11 jornadas en el banquillo alicantino. Con él al frente, el Hércules consiguió las primeras victorias de la temporada, pero el equipo se le cayó y se marchó, junto con el director deportivo Javier Portillo, después de seis semanas sin ganar.

El lateral Felipe se teme otra rotura de fibras en el isquio



El lateral Felipe Alfonso será sometido hoy a diversas pruebas para diagnosticar el alcance de la lesión que sufrió el pasado sábado en casa del Barça B. El futbolista, que apenas ha disputado ocho encuentros con el Hércules en toda la temporada, se teme una rotura en el isquiotibial. Aun en el mejor de los casos, será baja segura para el partido de este domingo. En septiembre fue operado de una hernia y después también estuvo de baja por un golpe en las costillas.